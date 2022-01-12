«Будь проклята такая демократия». Азарёнок из Алматы о ситуации на улицах

Григорий Азаренок, корреспондент:

Здравствуйте, студия. Мы сегодня побывали в Алматы. Впечатления, конечно, непередаваемые. Жаль, что пока еще нет возможности отослать видео, связь по-прежнему очень ограничена. Но если говорить словами обычных жителей города, которых мы встретили: «будь проклята такая демократия». Каждая торговая точка в центре города разграблена, разгромлена и сожжена. Я уже не буду говорить про сам акимат. Повсюду следы стрельбы, погромов. Напомню, митинги начались из-за незначительного повышения цены на газ. Так вот, немного цифр: ущерб для бизнеса – больше 200 миллионов долларов, а общие экономические потери 3 миллиарда долларов. Уничтожены более 400 автомобилей. Разграбили и сожгли под тысячу объектов, но это все материальное, а самое страшное – более 150 погибших, 1 300 силовиков ранены, двум отрезали головы. Поэтому, когда слышишь от наших невероятных: хотим как в Казахстане, то хочется предложить им самим первыми закладывать свои пустые головы. В прямом смысле этого слова. Ну, а на данный момент, миротворцы свои задачи выполнили, готовятся к отправке домой. Завтра начнется убытие войск, скоро будут дома и наши ребята. Ну а зрителей ждут насыщенные и интересные репортажи.

Юлия Алексеюк:

Это был наш корреспондент Григорий Азаренок. Съемочная группа СТВ продолжает следить за развитием событий в Казахстане.