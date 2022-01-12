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«Будь проклята такая демократия». Азарёнок из Алматы о ситуации на улицах

12 января 2022 16:36
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Новости Беларуси. Комендатура Алматы сообщила о задержании более 1 600 человек, причастных к беспорядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Будь проклята такая демократия». Азарёнок из Алматы о ситуации на улицах -1

Правоохранители изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и почти полторы тысячи боеприпасов. В результате противоправных действий повреждены более 200 зданий, в том числе административные. Оценкой причиненного ущерба занимаются специально созданные комиссии.  

Юлия Алексеюк, СТВ:  
В Казахстане работает съемочная группа СТВ. На телефонной связи со студией наш корреспондент Григорий Азаренок.  

«Будь проклята такая демократия». Азарёнок из Алматы о ситуации на улицах -4

Григорий Азаренок, корреспондент:  
Здравствуйте, студия. Мы сегодня побывали в Алматы. Впечатления, конечно, непередаваемые. Жаль, что пока еще нет возможности отослать видео, связь по-прежнему очень ограничена. Но если говорить словами обычных жителей города, которых мы встретили: «будь проклята такая демократия». Каждая торговая точка в центре города разграблена, разгромлена и сожжена. Я уже не буду говорить про сам акимат. Повсюду следы стрельбы, погромов. Напомню, митинги начались из-за незначительного повышения цены на газ. Так вот, немного цифр: ущерб для бизнеса – больше 200 миллионов долларов, а общие экономические потери  3 миллиарда долларов. Уничтожены более 400 автомобилей. Разграбили и сожгли под тысячу объектов, но это все материальное, а самое страшное – более 150 погибших, 1 300 силовиков ранены, двум отрезали головы. Поэтому, когда слышишь от наших невероятных: хотим как в Казахстане, то хочется предложить им самим первыми закладывать свои пустые головы. В прямом смысле этого слова. Ну, а на данный момент, миротворцы свои задачи выполнили, готовятся к отправке домой. Завтра начнется убытие войск, скоро будут дома и наши ребята. Ну а зрителей ждут насыщенные и интересные репортажи. 

Юлия Алексеюк:  
Это был наш корреспондент Григорий Азаренок. Съемочная группа СТВ продолжает следить за развитием событий в Казахстане.  

# Протесты в Казахстане # общество # Григорий Азарёнок # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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