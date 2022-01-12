«Это наша жизнь, как мы дальше будем идти». О чём говорили на БМЗ во время обсуждения проекта Конституции?

Новости Беларуси. Конструктивные предложения по изменениям в проект Конституции будут обязательно учтены. Акцент на этом сделал сегодня, 12 января, сенатор Михаил Русый во время встречи с трудовым коллективом Белорусского металлургического завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Основном законе, конечно, не пропишешь все детали. Все-таки это базовый документ, который задает общее направление развития государства. Однако в случае поддержки белорусами предлагаемых изменений и принятия Конституции – поправки нужно будет внести еще как минимум в сотню законов. Вот там как раз и найдут отражение идеи белорусов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению:

Люди прочитали, люди постатейно подымают. Люди не стесняясь, как понимают, называют те опасения, какие могут быть, приняв тот или иной вариант наших предложений. Поступило много дельных предложений, весьма интересуются Всебелорусским народным собранием: кто будет избран, как и какие полномочия. А если примут, то глубина решения, кто отменит. Это говорит о высокой заинтересованности и подготовке. Люди делились своим пониманием статей. В ходе обсуждения поступило много предложений. Их систематизируют и разберут во время заседания рабочей группы, которое пройдет завтра, 13 января. Михаил Русый отметил, что прозвучало много конструктивных мнений, и любое предложение имеет право на жизнь, кроме призывов к насилию и терроризму.

Вячеслав Липаткин, заместитель председателя профсоюзного комитета Белорусского металлургического завода:

Меня интересовал вопрос, не будут ли затянуты решения и как будет осуществлять деятельность Всебелорусское народное собрание. Это правильное, наверно, решение. Мы с вами прекрасно понимаем, что ситуация политическая разная, и когда Президент берет на себя ответственность, и принимает решение. Мой вопрос стоял о том, чтоб не затягивались решения через Всебелорусское народное собрание. Меня ответ устроил, я думаю, что если будет закон, который определяет полномочия, то, я думаю, все вопросы будут урегулированы.