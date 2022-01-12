Крестился в 18, а в 33 принял духовный сан. История протоиерея Кирилла Шолкова

Новости Беларуси. За большой личный вклад в укрепление духовных ценностей и самоотверженный труд. Настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица» в Минске и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиерей Кирилл Шолков удостоен премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строя храм, организуя жизнь прихода и работу сразу нескольких церквей, он отдает много сил и времени общению с онкобольными, стариками и детьми-сиротами.

Ему было 18, когда крестился. Прошел путь от музыканта до протоиерея. Был рукоположен в 33 года. Кирилл Шолков не только дает духовные советы, но и пишет диссертацию на тему пастырского сопровождения онкопациентов.