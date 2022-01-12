Крестился в 18, а в 33 принял духовный сан. История протоиерея Кирилла Шолкова

Новости Беларуси. За большой личный вклад в укрепление духовных ценностей и самоотверженный труд. Настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица» в Минске и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиерей Кирилл Шолков удостоен премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строя храм, организуя жизнь прихода и работу сразу нескольких церквей, он отдает много сил и времени общению с онкобольными, стариками и детьми-сиротами.
Ему было 18, когда крестился. Прошел путь от музыканта до протоиерея. Был рукоположен в 33 года. Кирилл Шолков не только дает духовные советы, но и пишет диссертацию на тему пастырского сопровождения онкопациентов.
Протоиерей Кирилл Шолков, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»:
Жизнь идет по маякам, а маяки – это люди, которые заряжают какой-то любовью, энергией. Это, конечно, Митрополит Филарет. Все люди приходят в храм. Разные абсолютно: и богатые, и бедные, и успешные, и неуспешные, храм же общедоступный. Но с чем люди приходят, это другая история. Задача священника принять, услышать его запросы, беды, чаяния, подсказать. Человек все равно свой путь будет выбирать сам.
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