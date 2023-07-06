Материнское сердце рвалось на куски. Белоруска рассказала, почему после развода стала психологом
Они любили друг друга, но потом их пути разошлись. Часто супружеские пары разводятся, причем статистика неутешительна. Хорошо, когда удается разойтись с миром, но если в семье есть дети, без драмы обходится не всегда. Каждый из бывших супругов тянет одеяло на себя, забывая об интересах ребенка. Обиды и гнев порой заглушают здравый смысл. О том, как не разругаться друг с другом в пух и прах и не лишить малыша отца или матери, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы прошли через развод. Как вы готовили своих детей?
Наталья Евтихова, психолог:
Я не готовила своих детей, потому что первый развод – это было в более юном возрасте. Это было 27. То, что я увидела, что произошло с ребенком, для которого было это полной внезапностью, потому что он не видел, чтобы мы ссорились и ругались. В общем, через это я пришла в психологию. Я стала искать психологов своему ребенку, потому что он очень тяжело это переживал, не видел отца.
Алеся Лакина:
Сколько ему было?
Наталья Евтихова:
Ему было четыре года. Не найдя тогда хороших специалистов, потому что это было 25 лет назад, я сама стала психологом. Поняла, что я искала помощи ребенку – это было сложно.
Алеся Лакина:
Он был хорошим отцом? Почему ребенок так переживал?
Наталья Евтихова:
Кто как понимает – хороший отец. Он, наверное, был любящим отцом, но не очень зрелым.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
На ваших детях как это отразилось – каким то негативным способом?
Наталья Евтихова:
Это тяжело отразилось на ребенке, я же говорю, поэтому я пошла в психологию. Это было очень тяжело. Мое материнское сердце просто рвалось на куски, скажем так. Я обратилась за помощью себе, ребенку, и в течение года где-то мы восстанавливались. Потому что на тот момент, не зная многого, я очень много ошибок, на самом деле, допустила и исправляла их вместе с психологом. Потом сама пошла изучать психологию и стала психологом.
Алеся Лакина:
Ваш ребенок не просил сохранить семью?
Наталья Евтихова:
Ребенок в четыре года не говорит такие слова: сохранить. «Я хочу быть с папой. Я хочу быть с мамой». Он спрашивал, почему сейчас нет папы. На детском языке надо было объяснить, не на взрослом: не сошлись, у нас конфликт, невозможность быть вместе. Я объяснила на его языке почему. Он понял, как это происходит. Если говорить о последствиях. Сейчас это уже взрослый сын, и он говорит: «Это было к лучшему». Потому что сейчас он в состоянии оценить разность – какие мы разные с его папой, и какой был выбор. Это было очень тяжело. Поэтому когда приходят ко мне клиенты и манипулируют разводом – это часто женщины: «Муж не делает, что я хочу, разведусь» – говорю: «Серьезно?» «Нет, я манипулирую, так говорю». Это самое жесткое, что может быть, потому что муж может отреагировать. Это крайний метод. Обратите внимание на детей, многие не понимают сложности. Я не понимала этой сложности для детей, пока не попала в эту ситуацию. Я стараюсь донести, что это будет очень больно ребенку. Максимум внимания, чтобы меньше было боли ему. Вы взрослый – вам легче, ребенку – тяжелее.
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