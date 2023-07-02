Павел Фельдман: А с кем вообще у британцев в мире сейчас хорошие, добрые отношения?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Если вот посмотрим сегодня на взаимоотношения Великобритании и той же Европы – сегодня они открытые конкуренты. Мы говорим, что США играет на ослабление Европейского союза, но и Лондон это делает еще охотнее после разрыва взаимоотношений с Европейским союзом, после громкого Брэксита, хотя мы понимаем, что это такой спорный вопрос. Было ли это желание таким острым либо это такая вот случайность? Вот камень на дороге может изменить судьбу.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
А с кем вообще у британцев в мире сейчас хорошие, добрые отношения? Я говорю не с элитами, между британскими и бывшими колониальными руководителями, олигархами, а с народами. Так вот, наверное, такие же тяжелые проблемы существуют у Лондона не только с Москвой или Минском, но и прежде всего с Парижем, с ближайшими соседями – французами, через Ла-Манш, кто им может быть роднее. Какой вообще в мире народ любит сегодня британцев?
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