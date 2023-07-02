Павел Фельдман: А с кем вообще у британцев в мире сейчас хорошие, добрые отношения?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Если вот посмотрим сегодня на взаимоотношения Великобритании и той же Европы – сегодня они открытые конкуренты. Мы говорим, что США играет на ослабление Европейского союза, но и Лондон это делает еще охотнее после разрыва взаимоотношений с Европейским союзом, после громкого Брэксита, хотя мы понимаем, что это такой спорный вопрос. Было ли это желание таким острым либо это такая вот случайность? Вот камень на дороге может изменить судьбу.