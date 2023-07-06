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Кочанова: «Для всей нашей страны это большая потеря». В Минске простились с министром Авраменко

06 июля 2023 11:21
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Новости Беларуси. В Минске сегодня, 6 июля, простились с министром транспорта и коммуникаций Беларуси. Траурная церемония состоялась в столичном Дворце железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: «Для всей нашей страны это большая потеря». В Минске простились с министром Авраменко-1

Проводить Алексея Авраменко в последний путь пришли сотни людей. Родные, друзья, коллеги, а также представители ведомств и организаций, парламентарии, члены правительства. Алексей Николаевич связал свою жизнь с дорожной сферой сразу после окончания университета. Начал профессиональный путь в строительно-монтажном тресте, после работал на разных должностях при Минтрансе. Последние 4,5 года возглавлял ведомство. О нем отзываются как о справедливом и корректном руководителе.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Многое сделано было руководителем Министерства транспорта и коммуникаций Алексеем Николаевичем Авраменко. Я уверена, были, конечно, планы на перспективу, планы грандиозные. Но жизнь оборвалась, так случается. Мы скорбим все вместе, разделяя боль утраты родных и близких. И для всей нашей страны это большая потеря.

Напомним, о внезапной смерти министра стало известно накануне. Он скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Похоронили Алексея Авраменко на Восточном кладбище в столице.

# Некролог # общество # Алексей Авраменко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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