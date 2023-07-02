Кандидат политических наук: Британия освоила не только технологии мягкой силы, но и инструменты сеяния управляемого хаоса

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Игорь, тогда возникает вопрос, а вот чем же продиктовано устойчивое это воззрение, которое сейчас мы все чаще видим на практике: историческая сверхзадача Великобритании – борьба с Россией? Кто же застрельщик данного конфликта?

Игорь Англер, британист, юрист-международник, член Союза писателей России:

Ну, назвать, наверное, конкретное событие, которое явилось триггером современных событий, я, наверное, затруднюсь сказать, но я скажу следующее. Монархия – будь то президентская республика, парламентская республика – это лишь всего лишь форма правления, важнее принцип правления. До сих пор человеческая цивилизация следует элитарному принципу правления. То есть обществами управляют элиты, соответственно, нужно смотреть, где лежат интересы элит. Консерваторы, лейбористы – совершенно неважно. Лиз Трасс, Борис Джонсон – это все несущественные перемены, как нам ни казалось бы, что это такие вот драматические перемены происходят в английском обществе, ничего подобного. Само общество, сама элитарная часть общества очень стабильна. Все интересы Великобритании направлены во вне – на контроль международных морских путей коммуникации, на контроль ресурсной базы, как я уже сказал. И здесь у них до какого-то момента, наверное, и не было такого глобального игрока-соперника до тех пор, пока Российская империя не начала свою собственную экспансию борьбой за выходы к морям, расширение своего присутствия в целях безопасности в Средней Азии. И здесь англичане увидели в России своего соперника. Причем мы не будем забывать, что династически Российская империя была очень близка к английской короне. И тем не менее это не мешало английской короне видеть в России первоочередного, первого, самого главного врага. Гибралтар надо контролировать, Суэцкий канал надо контролировать. Бедные эти Фолклендские острова, эти скалы в Атлантическом океане тоже надо контролировать. И Великобритания пошла на войну с Аргентиной и добилась там своего, восстановила свой контроль. То есть ничего с XVII века не поменялось. Земной шар как выглядел узким местом, так он и остается. И за эти узкие места, за проливы, за проходы, за коммуникации предстоит серьезная борьба. Акселератором, возможно, может стать Северный морской путь. Ведь это же реальная альтернатива тем самым коммуникациям, которые контролирует англосаксонский мир. И если нам удастся создать бесперебойный канал сообщения, минуя английские и американские военные базы, то мировая экономика будет устраиваться уже совершенно по-другому. Ну и кто хотел бы это потерять? Надежда Сасс:

Но есть ли к этому предпосылки?

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Предпосылки есть в виде глобального потепления, чтоб там ни говорили о технологическом положении России, но Россия – это страна с самым мощным ледокольным флотом, а ледокольный флот в сочетании с глобальным потеплением действительно могут создать объективные условия для того, чтобы серьезно изменилась логистика международной торговли не в пользу Америки и Великобритании. Кстати, в России есть интересная историческая гипотеза, объясняющая этот многовековой конфликт, якобы, в порядке легенды, Иван Грозный в свое время предлагал британской королеве Елизавете заключить с ним династический брак, она в грубой форме отказала, и с тех пор этот конфликт разворачивается по нарастающей. Не принял Иван Васильевич этого отказа. Хотя, интересно, согласитесь, сложилась бы конфигурация международных отношений. Ну, получилось, что получилось. В XVI веке каков был мировой расклад на морях? Правила ими отнюдь не Великобритания, а Португалия и Испания. И, наверное, Елизавета могла бы поступить чуть мудрее. Кстати, это была единственная женщина, с которой Иван Грозный официально состоял в переписке.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Она всем мужчинам отказывала почему-то. Она не только ему отказала. Павел Фельдман:

Да, никаких к нему претензий, он сделал все, что мог, таково уж было ее женское волеизъявление. А затем, да, были объективные противоречия, геополитика многими не считается наукой, тем не менее почему Персия, почему Турция стали камнем преткновения? А потому что торговые пути, потому что проливы, потому что движение товаров и военных кораблей. И надо сказать, Британия гораздо раньше освоила не только технологии мягкой силы, но еще и инструменты сеяния управляемого хаоса. Вот вспомним, как она будоражила Афганистан, будоражила Турцию против России, будоражила весь мир против Советского Союза, наверное, более антисоветского режима, чем британский, со времен Черчилля уж точно не было. Надежда Сасс:

Вспоминали термин «англичанка гадит». Вот на ваш взгляд, что мотивирует британский политический класс занимать столь воинственную антироссийскую позицию?