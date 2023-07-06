«Аптека для души» – в Могилёве появился интересный объект для буккроссинга

Ольга Волкова, директор централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева:

Мы старались тоже комплектовать фонд, чтобы любой человек нашел литературу по своему вкусу. И, конечно, хотелось бы, чтобы книги были на этих полочках. И рассчитывала на то, что сюда придут люди и будут здесь читать, в уютной атмосфере, на природе, тем более здесь созданы все условия. Но если кто-то не сможет оторваться и заберет эту книжечку домой, то, конечно, мы хотим, чтобы взамен приносили какие-то другие книги, чтобы полочки нашей библиотеки не пустовали.