«Аптека для души» – в Могилёве появился интересный объект для буккроссинга

Новости Беларуси. Необычная библиотека открылась в Могилеве. Функцию читального зала здесь выполняет зеленый сквер, а книжный фонд пополняется благодаря жителям города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычная библиотека открылась в Могилеве. Функцию читального зала здесь выполняет зеленый сквер, а книжный фонд пополняется благодаря жителям города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект получил название «Аптека для души» и разместился возле Драмтеатра. Небольшой крытый павильон-трансформер выполнен в современном стиле из дерева и металла. Сейчас здесь полсотни книг.
Ольга Волкова, директор централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева:
Мы старались тоже комплектовать фонд, чтобы любой человек нашел литературу по своему вкусу. И, конечно, хотелось бы, чтобы книги были на этих полочках. И рассчитывала на то, что сюда придут люди и будут здесь читать, в уютной атмосфере, на природе, тем более здесь созданы все условия. Но если кто-то не сможет оторваться и заберет эту книжечку домой, то, конечно, мы хотим, чтобы взамен приносили какие-то другие книги, чтобы полочки нашей библиотеки не пустовали.
Александр Дерягин, житель Могилева:
Я думаю, что для среднего и старшего поколения это очень интересная идея, ведь у многих есть книги, которые стоят читанные-перечитанные. Пожалуйста, можно сюда прийти, принести эти книги – пускай другие читают. Прекрасная идея, я считаю.
Новый формат библиотеки уже нашел живой отклик у могилевчан. За первые дни работы «книжный домик» пополнился десятком новых изданий. Их принесли жители города. На стеллажах появилась периодическая пресса и детские книги. В ближайшее время в Могилеве планируется установить еще три подобных объекта.