Беларусь не ворует детей! Школьников из Лисичанска и Северодонецка пригласили в Новополоцк. Вот их впечатления
Новости Беларуси. Главы и представители дипломатических миссий более чем 10-ти стран побывали в Новополоцке, чтобы оценить условия отдыха и оздоровления детей из Донбасса. Первая группа ребят приехала в нашу страну в начале осени благодаря взаимодействию с благотворительным фондом Алексея Талая. Любопытно, что среди дипломатов не оказалось ни одного представителя стран Запада, где нас обвиняли в похищении детей.
Как Беларусь принимает маленьких гостей, увидела в программе Новости «24 часа» на СТВ Александра Ходюкова.
Александра Ходюкова, корреспондент:
Поездка в Беларусь для ребят из Донбасса – это не просто экскурсия. Это возможность понять, каким должно быть настоящее детство.
На своей родной земле они не раз убегали от обстрелов, ютились в тесных подвалах, теряли родных и друзей. 11-летняя Настя неохотно вспоминает, как ее семье приходилось прятаться в подвале, спать на матрасах и готовить на костре. Ведь в это время по ее родному Северодонецку ездили танки. Дом, где жила девочка с семей, был поврежден, сейчас его отремонтировали и жизнь понемногу налаживается. В Новополоцке девочка впервые.
Настя Слепцова, жительница Северодонецка:
Мне в Беларуси нравится природа. Из-за того, что тут свежий воздух, очень много лесов, экология. Тут тихо, спокойно.
Ребята из Лисичанска и Северодонецка в Беларуси уже третью неделю. Без отрыва от учебного процесса они знакомятся с достопримечательностями и культурой нашей страны.
Светлана Мостовая, сопровождающая группы:
Каждый день был шикарный, потому что детям предлагали уникальные возможности побыть в разных учреждениях Новополоцка.
Дипломаты из более чем 10 стран оценили условия пребывания детей из Донбасса в Новополоцке
Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета:
Мы пытаемся создать атмосферу нормального детства в нашем понимании, благополучного и безопасного. Дети должны учиться, дети должны развлекаться. В эту программу включается как обучение вместе с нашими детьми в наших учреждениях образования, так и проведение досуга в культурных, спортивных учреждениях. Как нашего города, так и соседних регионов.
Группа из 44-х человек проживает в общежитии завода «Полимир». Здесь для них созданы комфортные условия. На высшем уровне и питание. Особенно детям пришлись по вкусу яблоки белорусского урожая.
В том, что Беларусь не ворует детей, как лживо обвинял нас коллективный Запад, смогли убедиться представители дипмиссий, аккредитованных в нашей стране. Дипломаты своими глазами увидели, что для маленьких жителей Донбасса здесь организован теплый прием. Группа ребят из Донбасса вернется домой буквально через несколько дней. С собой они увезут самые лучшие воспоминания о днях, которые провели в мирной и гостеприимной Беларуси.