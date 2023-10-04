Беларусь не ворует детей! Школьников из Лисичанска и Северодонецка пригласили в Новополоцк. Вот их впечатления

Новости Беларуси. Главы и представители дипломатических миссий более чем 10-ти стран побывали в Новополоцке, чтобы оценить условия отдыха и оздоровления детей из Донбасса. Первая группа ребят приехала в нашу страну в начале осени благодаря взаимодействию с благотворительным фондом Алексея Талая. Любопытно, что среди дипломатов не оказалось ни одного представителя стран Запада, где нас обвиняли в похищении детей. Как Беларусь принимает маленьких гостей, увидела в программе Новости «24 часа» на СТВ Александра Ходюкова.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Поездка в Беларусь для ребят из Донбасса – это не просто экскурсия. Это возможность понять, каким должно быть настоящее детство.

На своей родной земле они не раз убегали от обстрелов, ютились в тесных подвалах, теряли родных и друзей. 11-летняя Настя неохотно вспоминает, как ее семье приходилось прятаться в подвале, спать на матрасах и готовить на костре. Ведь в это время по ее родному Северодонецку ездили танки. Дом, где жила девочка с семей, был поврежден, сейчас его отремонтировали и жизнь понемногу налаживается. В Новополоцке девочка впервые.

Настя Слепцова, жительница Северодонецка:

Мне в Беларуси нравится природа. Из-за того, что тут свежий воздух, очень много лесов, экология. Тут тихо, спокойно.

Ребята из Лисичанска и Северодонецка в Беларуси уже третью неделю. Без отрыва от учебного процесса они знакомятся с достопримечательностями и культурой нашей страны.

Светлана Мостовая, сопровождающая группы:

Каждый день был шикарный, потому что детям предлагали уникальные возможности побыть в разных учреждениях Новополоцка. Дипломаты из более чем 10 стран оценили условия пребывания детей из Донбасса в Новополоцке

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета:

Мы пытаемся создать атмосферу нормального детства в нашем понимании, благополучного и безопасного. Дети должны учиться, дети должны развлекаться. В эту программу включается как обучение вместе с нашими детьми в наших учреждениях образования, так и проведение досуга в культурных, спортивных учреждениях. Как нашего города, так и соседних регионов.

Группа из 44-х человек проживает в общежитии завода «Полимир». Здесь для них созданы комфортные условия. На высшем уровне и питание. Особенно детям пришлись по вкусу яблоки белорусского урожая.