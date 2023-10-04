Как соцсети мешают культурному развитию молодёжи? Мнением поделился Никита Рачиловский

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Хотел бы сказать, что молодежь – это наше будущее, но это разные возрастные категории. Какая-то часть молодежи будет понимать праздники, обычаи, наши обряды, а какая-то часть в силу возраста еще не дошла до этого, им это может быть неинтересно, потому что они сидят в социальных сетях и видят постоянные видео, актуальную повестку, юмор определенный. И надо понять, что праздник проходит раз в году, а то, что они видят в социальных сетях – это ежедневно, причем большое количество часов. Поэтому есть большая угроза, что сколько бы праздников ни проводили, сколько мы бы про это ни говорили, то, что они ежедневно смотрят, возьмет верх. Поэтому нужно обратить внимание на то, что присутствует в медиапространстве, то, какие культурные мероприятия проводятся для нашей молодежи, потому что непонятно, почему у нас очень часто выступают представители молодежной среды, которые являются кумирами для нашей молодежи, потому что дети их любят, а родители поддерживают их взгляды, а в итоге мы видим ЛГБТ-ценности среди определенных публичных личностей.

Евгений Пустовой, СТВ:

И их приглашают на государственные праздники.

Никита Рачиловский:

И нужно убрать их ежедневное присутствие в медиапространстве, тогда все наши праздники, обычаи, обряды будут восприниматься молодежью более тепло.

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