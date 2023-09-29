«Появился аккурат перед событиями 2020 года». Воскресенский о действиях оппонентов власти

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу за мир и суд над враньем. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы сделали небольшой экскурс для наших зарубежных зрителей. История такая. С 1996-1997 года носятся наши оппоненты нашей власти, как и в России это происходит, в России Путину приписывают то Немцова, то Политковскую, то еще кого-то. Каддафи неизвестно кому приписывали. Всем приписывают. И вот Беларуси приписывали неких зніклых [пропавших – прим. ред.] политиков. Хотя расследования были, все прекрасно знают, какие там были уже эти истории. Уже давно покрылись эти дела пыльными архивами, потому что все прекрасно все знают. И мы всегда знали, что это вранье. Но змагары с этим носились 30 лет, все на них смотрели, как на не особо далеких персонажей, никто не разбирался.

В 2019 году на Западе появился такой персонаж, бывший СОБРовец, фамилию его можно не называть, а она никому ничего не скажет. Он пришел такой: это я! Я и часовенку разрушил, я там всех позабивал. Хорошо, если вы признаетесь в уголовном преступлении, вот суд, вся эта история долго длилась. Вчера западный швейцарский суд сказал, что все это враки. Оправдал, он поставил такой жирный крест на всей западной пропаганде. Самое же интересное, что суд на Западе: мы ни в какие честные суды нигде не верим, поэтому он ангажированный тоже. И ему было бы выгодно приписать, но там, видимо, настолько дебет с кредитом не сходится, что уже другого варианта быть не могло. И все помойки, как вы называете, шпицы Тихоновской, просто в нокауте, они все плачут горькими слезами. Что вы для себя вынесли из этой истории?