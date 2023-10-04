Бурляев: фильм о Тарковском, который я снял, быть может, один из самых главных моих фильмов

Григорий Азаренок, СТВ: Почему Тарковским пытаются спекулировать либералы? Почему они пытаются затаскивать его в свой лагерь и им клясться? Да, у него был отъезд на Запад, да, у него были сложные отношения с системой. Тем не менее они что, не смотрели «Иваново детство» и «Рублева»? Там полностью противоречит всей их идеологии, всему их мировоззрению. Но они пытаются его к себе тянуть.

Николай Бурляев, народный артист России: Это все бесполезно абсолютно! Они пытались. И мы пытались, и я пытался объяснить, что Андрей Арсеньевич не диссидент. Он при мне лично в каждом застолье, я помню, что практически в каждом говорил одну и ту же фразу, как навязчивая идея какая-то. А фраза такая: «Как бы трудно ни было, нужно жить и работать в России». Тогда как его приятели «Голос Америки» слушали и думали, как они там живут потрясающе. Так вот фильм о Тарковском, который сейчас я снял, это, быть может, один из самых главных моих фильмов. Фильм судьбы моей. Я шел к этому фильму 62 года – с тех пор, как увидел Тарковского первый раз в 1961 году, как принял его в сердце свое. И Андрей Тарковский все время рядом со мной. Это мистика, но это так. Ни дня не было, чтобы я о нем не думал, не говорил, не давал интервью, не писал книгу, не снимал фильм. Все время он здесь. Вот этот фильм, а я его завтра показываю в Храме всех Святых в 12 часов. Это первый показ здесь, в Беларуси. Я думаю, что этот фильм обязательно должен быть в прокате белорусском. Сейчас он идет уже пятый месяц в российском прокате, хотя это документальный фильм. Это вообще нонсенс! У нас же все блокбастеры обычно. А тут идет фильм о Тарковском. И причем хорошо идет.

И мы дали ключ этим фильмом к Тарковскому, и вообще отпадут у наших либералов всякие вопросы: а можно ли его к себе приторочить, Тарковского, к либерализму и предательству. Нет, нельзя. Это режиссер номер один, и об этом говорит этот фильм. А почему номер один? Почему о нем так говорили? Лично мне, мои друзья. Эмир Кустурица мне говорил так: чтобы понять, что такое режиссура, я тысячу раз прокручивал на монтажном столе новеллу «Колокол» Андрея Рублева. А Бергман, на фильмах которого учился Андрей Тарковский, там, во ВГИКе, он ценил Бергмана, Бергман так написал: когда я увидел фильмы этого молодого русского режиссера, я понял, что он имеет ключ от той тайной комнаты, куда я хотел бы попасть, но я туда не могу попасть, а он себя там чувствует, как дома. Он номер один для планеты, Тарковский, потому что он был интуитивным проводником воли Божьей через себя. Он чувствовал Создателя интуитивно и выражал в своих фильмах присутствие вот этого третьего начала высшего, чего вообще нет в кинематографе, ни в российском, ни в белорусском, ни тем более в западном и американском нет об этом речи, о том, что есть Создатель. Деньги, секс, то-се. Все уничтожается кино. И об этом Тарковский говорил, что сейчас кино в ужасном положении, это при нем, когда еще было что смотреть. Вот, в ужасном положении, что продюсерам не нужно об идее, об идеале говорить, им деньги надо.

Григорий Азаренок:

И у него идеал побеждает.

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