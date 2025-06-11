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В Беларуси вступили в силу изменения в возведении и проектировании новых объектов инфраструктуры

11 июня 2025 06:51
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Повысить эффективность в процессе возведения и проектирования новых объектов инфраструктуры. В Беларуси вступил в силу ряд законодательных новелл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступили в силу изменения в возведении и проектировании новых объектов инфраструктуры -2

Изменения касаются совершенствования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Они исключают избыточные административные барьеры и позволят снизить нагрузку на деятельность субъектов хозяйствования.

В Беларуси вступили в силу изменения в возведении и проектировании новых объектов инфраструктуры -4

Зоя Шелег, начальник управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Целью его принятия было приведение ряда постановлений правительства в соответствии с нормами Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, указом Президента от 31 марта этого года №130, а также указа Президента №46 об особенностях строительства объектов и приемке их в эксплуатацию. 

Кроме того, дополнен перечень нормативов расхода ресурсов. Это позволит заказчикам и разработчикам учитывать особенности конкретного объекта и использовать более современные технологии при строительстве. 

# Строительство

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