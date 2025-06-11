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Во Франции погибла сотрудница колледжа после нападения с ножом 14-летнего подростка

11 июня 2025 06:40
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Инцидент в учебном заведении во Франции: сотрудница колледжа погибла в результате нападения подростка с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции погибла сотрудница колледжа после нападения с ножом 14-летнего подростка-2

Женщина проводила осмотр сумок учащихся. По данным СМИ, преступнику 14 лет, он задержан жандармами. Мотивы его поступка пока неизвестны. Полиция продолжает расследование. Во Франции массовые проверки на предмет наличия оружия в школах начались в марте – после того, как в пригороде Парижа в результате массовой драки школьников один подросток погиб от ножевого ранения. С марта по май в ходе этих проверок изъяты 186 ножей, 36 школьников были задержаны.

# Нападение # франция

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