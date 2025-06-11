Во Франции погибла сотрудница колледжа после нападения с ножом 14-летнего подростка

Инцидент в учебном заведении во Франции: сотрудница колледжа погибла в результате нападения подростка с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент в учебном заведении во Франции: сотрудница колледжа погибла в результате нападения подростка с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина проводила осмотр сумок учащихся. По данным СМИ, преступнику 14 лет, он задержан жандармами. Мотивы его поступка пока неизвестны. Полиция продолжает расследование. Во Франции массовые проверки на предмет наличия оружия в школах начались в марте – после того, как в пригороде Парижа в результате массовой драки школьников один подросток погиб от ножевого ранения. С марта по май в ходе этих проверок изъяты 186 ножей, 36 школьников были задержаны.