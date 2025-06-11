Литва вышла из договора к Энергетической хартии 1994 года

Он был направлен на обеспечение доступа стран Западной Европы к энергоносителям из Восточной Европы и России в обмен на западные инвестиции. Как ожидалось, это должно было обеспечить диверсификацию источников энергии для Западной Европы, а также снизить ее зависимость от добычи в регионе Персидского залива. В марте 2024 года Еврокомиссия объявила, что в нынешних условиях договор к Энергетической хартии больше не соответствует интересам Евросоюза.