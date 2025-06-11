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В Слуцком районе появился новый геологический памятник природы местного значения

11 июня 2025 07:16
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Новая достопримечательность. В Слуцком районе теперь есть геологический памятник природы местного значения. Такой статус получил объект «Мир-гора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцком районе появился новый геологический памятник природы местного значения-2

Площадь природоохранной зоны – около 20 гектаров. Это место издавна почитаемо людьми, оно находится в лесном массиве за километр на юг от деревни Сороги. И считается самой высокой точкой в Слуцком районе – 204 метра. Ученые осматривали и описывали данный объект, но раскопки не проводили. Подобные действия запрещены и сейчас.

В Слуцком районе появился новый геологический памятник природы местного значения-4

Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Здесь не допускается организация туристических лагерей, но эту территорию можно посещать, она посещаемая. Как вы видите, на этой территории имеются две беседки, имеется дрова, то есть здесь люди могут приехать, отдохнуть, получить кучу удовольствия. Плюс хочу отметить, что данное место очень посещается нашей православной церковью. 

Теперь «Мир-гора» официально стала частью природного наследия Слуцкого района. Это не первый такой объект в регионе, что повышает его туристический потенциал.

# Памятники # природа Беларуси

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