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Проект для углублённого изучения белорусского языка представили на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»

08 февраля 2024 17:53
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Новости Беларуси. Проект для углубленного изучения белорусского языка представила на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси» столичная школа № 111, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект для углублённого изучения белорусского языка представили на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»-1

Особенность программы в том, что благодаря шрифту Брайля ей могут пользоваться дети с нарушениями зрения. Новинка под названием «Чудеса наяву» подходит для применения как в школах, так и в гимназиях и лицеях.

Проект для углублённого изучения белорусского языка представили на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»-4

Илья Волынец, ученик средней школы № 111 имени М. Каснерика:
Комплекс складаецца з чатырох кампанентаў. Першы – слоўнік фразеалагізмаў. Кожнаму фразеалагізму адпавядае пэўная выява, якая даслоўна яго ілюструе.

Изначально на городской этап подали свыше 300 заявок. В финал вышли лучшие проекты учащейся и работающей молодежи. Больше всего разработок было представлено в социальной сфере.

Проект для углублённого изучения белорусского языка представили на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»-7

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Наша молодежь очень творческая и разнообразная в своих проектах, в своих разработках научных. И те проекты, которые сегодня представлены на минском городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси», надеемся, что будут внедрены в различные сферы жизнедеятельности и будут полезны для всего нашего общества.

Уровень проектов высокий, такая же и конкуренция. У каждого участника было только две минуты, чтобы донести свою идею до экспертов. Оценивались актуальность разработки и ее презентация. Победители городского этапа представят столицу в финале на республиканском уровне.

# Конкурс # общество # Константин Андрусевич

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