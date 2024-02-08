Проект для углублённого изучения белорусского языка представили на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»

Особенность программы в том, что благодаря шрифту Брайля ей могут пользоваться дети с нарушениями зрения. Новинка под названием «Чудеса наяву» подходит для применения как в школах, так и в гимназиях и лицеях.

Изначально на городской этап подали свыше 300 заявок. В финал вышли лучшие проекты учащейся и работающей молодежи. Больше всего разработок было представлено в социальной сфере.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наша молодежь очень творческая и разнообразная в своих проектах, в своих разработках научных. И те проекты, которые сегодня представлены на минском городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси», надеемся, что будут внедрены в различные сферы жизнедеятельности и будут полезны для всего нашего общества.

Уровень проектов высокий, такая же и конкуренция. У каждого участника было только две минуты, чтобы донести свою идею до экспертов. Оценивались актуальность разработки и ее презентация. Победители городского этапа представят столицу в финале на республиканском уровне.