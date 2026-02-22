Вместо песен Мота – закрытые двери! Кто продавал фальшивые билеты 14 февраля?

А сейчас об очередной уловке аферистов, которая переходит все границы. Мошенники дошли до того, что инсценируют похищение детей, а затем требуют выкуп. На неделе в Минске произошел такой случай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в столичную милицию поступило заявлением о пропаже 15-летней девочки. Ее маме прислали фото ребенка и комнат квартиры, требуя перевести деньги на криптокошелек. Милиция буквально за два часа установила местонахождение подростка. Позже выяснилось, что мошенники разыграли перед школьницей целый спектакль. В итоге все благополучно завершилось. Никто не пострадал, но осадочек остался. Как и у тех минчан, кто хотел провести День всех влюбленных на концерте российского исполнителя, но вместо этого пришлось обращаться в милицию. Дело в том, что на чужой популярности попытался заработать один предприимчивый молодой человек (его уже, кстати, арестовали), который через интернет продавал поддельные билеты и при этом надеялся остаться инкогнито. Но такая система продаж в Беларуси не работает. Концерт российского рэп-исполнителя на минувшей неделе, увы, запомнится белорусам надолго. Вместо песен в унисон с артистом – закрытые двери. В руках многих оказались фальшивые пропуски на заветное шоу. История Полины Гринкевич – лишь одна из многих. В поисках билета на полностью распроданный концерт девушка вместе со своим молодым человеком доверилась случайному продавцу в Сети. Вот только вместо долгожданной романтики Дня всех влюбленных пара столкнулась с обыкновенным обманом.

Полина Гринкевич, жительница Минска:

Продавец сначала решил, чтобы деньги ему перевели на карту и билеты он скинул онлайн. Но мой парень настоял на личной встрече, и они встретились. Никаких не было подозрений. То есть парень спокойно согласился встретиться при личной встрече. Лицо не закрывал. Тревожные сигналы прозвучали за несколько часов до концерта: Полина попыталась связаться с продавцом, но тот словно растворился. Страница на интернет-площадке исчезла, аккаунт в мессенджере был удален, а телефон замолчал. На входе в арену опасения подтвердились – билеты проверку не прошли.

За два дня шоу больше 70 обращений к организаторам концерта. Десятки людей не смогли попасть на выступление своего кумира. При сканировании «красный свет» и окончательный приговор – «проход закрыт».

Антон Алексеев, директор компании:

Если данный номер билета есть в базе данных, то устройству приходит ответ. Проход разрешен. В случае повторного сканирования данного билета либо билета с таким же номером, система дает ответ «повторный вход», что не дает права на вход на мероприятие. Наш сотрудник-контролер направляет владельца билета на группу разбора, где представитель организатора и билетных операторов разбираются и принимают решения по возникшей ситуации. На киберслед мошенника правоохранители вышли оперативно. Продавцом фальшивых билетов оказался 17-летний учащийся столичного колледжа.

При этом, конечно, изменил номера, места и стоимость. Просчитался, правда, в одном – как правило, находят таких предприимчивых «бизнесменов» довольно быстро.

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Фигурант с ноября реализовывал поддельные билеты среди жителей столицы и других городов. Он выручил более 3,5 тысяч рублей, деньги потратил на продукты и онлайн-игры. Молодой человек признал вину и уже возместил потерпевшим часть ущерба.

Поддельные билеты чаще появляются на самые популярные мероприятия. Прошедший концерт – яркий тому пример. Уже через три недели после старта продаж – солд-аут. А за два дня шоу на арене удалось собрать рекордные 28 тысяч зрителей.

Анна Куксар, заместитель генерального директора многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:

Реализация билетов осуществлялась посредством билетных операторов, а также на официальном сайте «Минск-Арена». Общая билетная программа является билетной программой организаторов, в данном случае это «Минск-Арена». Мы формируем распоясовку мест, определяем квоту для реализации через билетных операторов, а также продаем билеты на своем официальном сайте и в наших кассах. За приобретение билетов на сторонних площадках в сети Интернет организатор мероприятия ответственности не несет. Как правило, помогают перекупщикам боты – специальные программы, которые молниеносно скупают билеты, оставляя обычных фанатов ни с чем. Конкурировать в скорости с такими технологиями нереально.

Кристина Герасимова, заместитель директора билетного оператора:

Мы видим, если на сайте появляются боты, и можем их блокировать. Но в любом случае такие ситуации будут возникать, но стараются разработчики оперативно это отслеживать. Когда действительно большой ажиотаж и билеты раскупаются за считаные часы, здесь уже могут быть такие ситуации.

Накануне шоу популярная онлайн-площадка пестрела объявлениями о продаже билетов. Но подвоха не ожидал никто. «Полный блок» подозрительного пользователя поступил лишь после первых заявлений о фальшивках.