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Новости по тегу #Министерство информации Республики Беларусь

«Иформационный бандитизм!» Муковозчик о том, как YouTube борется с белорусскими СМИ
25 сентября 2026 18:14

«Иформационный бандитизм!» Муковозчик о том, как YouTube борется с белорусскими СМИ

Республиканская спартакиада для СМИ стартовала в «Стайках»
29 августа 2026 08:07

Республиканская спартакиада для СМИ стартовала в «Стайках»

Жук: преподаватели должны быть для студентов авторитетными людьми
26 августа 2026 17:10

Жук: преподаватели должны быть для студентов авторитетными людьми

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров
20 мая 2026 17:12

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров

Виктор Каранкевич представил нового министра информации коллективу ведомства
10 апреля 2026 10:52

Виктор Каранкевич представил нового министра информации коллективу ведомства

Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым
22 февраля 2026 17:47

Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение
19 января 2026 18:30

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение

Представители Мининформа посетили воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке
31 декабря 2025 09:37

Представители Мининформа посетили воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке

Представители Мининформа и ведущих СМИ страны восстанавливают лес в Вилейском районе
25 октября 2025 10:53

Представители Мининформа и ведущих СМИ страны восстанавливают лес в Вилейском районе

Всё как в армии – форум блогеров «Блогбай. Сила в правде!» завершился
27 сентября 2025 17:40

Всё как в армии – форум блогеров «Блогбай. Сила в правде!» завершился

В Беларуси впервые пройдёт национальный конкурс «РадиоТриумф». Набор уже открыт
09 сентября 2025 17:12

В Беларуси впервые пройдёт национальный конкурс «РадиоТриумф». Набор уже открыт

Езерский: на территории Беларуси запрещено для реализации и распространения порядка 145 книг
08 сентября 2025 16:37

Езерский: на территории Беларуси запрещено для реализации и распространения порядка 145 книг