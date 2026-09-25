Новости по тегу #Министерство информации Республики Беларусь

«Ни следа, ни демократии, ни толерантности, ни мультикультурности».
В течение двух дней представители медиасферы будут соревноваться в командных и личных зачетах. Это своеобразная олимпиада для сотрудников СМИ.
Национальная школа ректоров начала свою работу в Минске. Это масштабное событие для руководителей белорусских вузов.
Первый областной медиафорум – это выполнение поручения главы государства. Два года назад во время республиканской встречи с журналистами в Могилеве Александр Лукашенко дал задание: поддерживать творческую молодежь и развивать юнкоровское движение.
От эффективности работы министерства сегодня зависит не просто правдивость новостей, а информационный суверенитет страны.
Вокруг языковых проблем у нас ломают копья. Одни говорят, что белорусский язык ущемляют, другие, что русский, обозначил министр.
Сегодня мы не просто отметили юбилей телеканала, мы зафиксировали его в истории страны и мировой почты. Эти конверты разлетятся по Беларуси и по миру, напоминая о том, что СТВ уже 25 лет в центре событий, в ритме страны, вместе со своими зрителями.
С каждым днем благотворительная инициатива «Наши дети» охватывает все больше неравнодушных сердец.
Место выбрано неслучайно. Раньше здесь был ельник, однако из-за жары деревья погибли и пришлось провести санитарную вырубку.
Самые активные участники форума получили сертификаты на посещение ведущих редакций белорусских СМИ. Известные лица интернета заглянут и на наш телеканал. А один из блогеров сможет записать интервью с министром информации Беларуси.
Определено 17 номинаций, одни из самых интересных – «Легенда эфира» и «Радио дебют».
«Мы понимаем, что их намного больше. Но для этого нужна активная позиция и населения в том числе, которое будет подсказывать то, что они увидели, нашли. И, слава богу, мы такой отклик получаем».
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