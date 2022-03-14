Как изменится работа парламента после вступления в силу обновлённой Конституции? Рассказала Светлана Любецкая

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Для парламентариев наших открывается завтра новая сессия. Светлана Анатольевна, что будет завтра? Как жить начнете? Кирилл Казаков, СТВ:

Вы работаете по-новому уже, правильно? С завтрашнего дня.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Завтра будет обновленная Конституция в действии. Завтра начнется очередная сессия уже по новому регламенту в соответствии с изменениями, внесенными в Основной закон. То есть это односессионный период работы в течение года, что позволит более оперативно, более эффективно решать те вопросы законодательные, которые будут поступать в Палату представителей. И это мировая практика и мировой тренд – постоянные, системные работы законодательного органа. Алена Сырова:

А можете объяснить подробнее, что значит «позволит оперативнее и эффективнее решать вопросы»? Почему этот механизм более удобный, что ли? Светлана Любецкая:

Это одна из форм реализации системно тех положений, которые внесены в Основной закон сейчас. Поскольку основной формой реализации законодательных инициатив теперь будет закон, то, чтобы в оперативном порядке на постоянной основе можно было рассматривать те законопроекты, которые будут прорабатываться правительством, чтобы эта работа велась планомерно в течение года, без каких-либо перерывов, как раньше было между сессиями, избран такой способ. И он был поддержан. Кирилл Казаков:

Более плотная связка парламента и правительства, правильно?