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Как изменится работа парламента после вступления в силу обновлённой Конституции? Рассказала Светлана Любецкая

14 марта 2022 15:57
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Для парламентариев наших открывается завтра новая сессия. Светлана Анатольевна, что будет завтра? Как жить начнете?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вы работаете по-новому уже, правильно? С завтрашнего дня.  

Как изменится работа парламента после вступления в силу обновлённой Конституции? Рассказала Светлана Любецкая-1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Завтра будет обновленная Конституция в действии. Завтра начнется очередная сессия уже по новому регламенту в соответствии с изменениями, внесенными в Основной закон. То есть это односессионный период работы в течение года, что позволит более оперативно, более эффективно решать те вопросы законодательные, которые будут поступать в Палату представителей. И это мировая практика и мировой тренд – постоянные, системные работы законодательного органа.  

Алена Сырова:  
А можете объяснить подробнее, что значит «позволит оперативнее и эффективнее решать вопросы»? Почему этот механизм более удобный, что ли?  

Светлана Любецкая:  
Это одна из форм реализации системно тех положений, которые внесены в Основной закон сейчас. Поскольку основной формой реализации законодательных инициатив теперь будет закон, то, чтобы в оперативном порядке на постоянной основе можно было рассматривать те законопроекты, которые будут прорабатываться правительством, чтобы эта работа велась планомерно в течение года, без каких-либо перерывов, как раньше было между сессиями, избран такой способ. И он был поддержан.  

Кирилл Казаков:  
Более плотная связка парламента и правительства, правильно?  

Как изменится работа парламента после вступления в силу обновлённой Конституции? Рассказала Светлана Любецкая-4

Светлана Любецкая:  
Да.  

Кирилл Казаков:  
Которая не прерывается на каникулы, и, соответственно, законы можно принимать в течение года, когда они будут готовы.  

Светлана Любецкая:  
Да, это такой механизм взаимодействия государственных органов и ветвей власти.  

# Закон # общество # Светлана Любецкая # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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