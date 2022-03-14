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Что будет, если изменится статус столицы? Рассказал председатель Минского городского Совета депутатов

14 марта 2022 17:18
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Сейчас что ждет местные власти, парламент, в частности горсовет Минска?  

Что будет, если изменится статус столицы? Рассказал председатель Минского городского Совета депутатов-1

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Что касается социальной составляющей, которую мы закрепили в Основном законе, она была всегда. И она шла вперед даже тому, что у нас существовало и закрепляло на уровне законодательства. Нас ждут большие изменения. Бюджет столицы социально направленный. Как и государство в целом. Сегодня много предложений, сегодня есть предложения по совершенствованию, поддержке ряда направлений, в частности людей с ограниченными возможностями.  

Кирилл Казаков:  
В горсовете появится больше полномочий для решения проблем?  

Андрей Бугров:  
У нас в горсовете полномочий предостаточно. И сегодня закон о местном самоуправлении довольно-таки актуальный, но когда мы обсуждали изменения в Основной закон нашей страны, мы говорили, что назрело время внести определенные изменения в закон о местном самоуправлении. В том числе изменения в закон о статусе столицы. Сегодня парламентарии будут проговаривать, предлагать и реализовывать предложения жителей нашей страны. Вопросов было очень много.  

Что будет, если изменится статус столицы? Рассказал председатель Минского городского Совета депутатов-4

Кирилл Казаков:  
А изменения статуса столицы чего коснется?  

Андрей Бугров:  
Минск – это два миллиона человек. Минск – это локомотив. Естественно, есть некоторые моменты, которые отличаются от наших регионов. От того, как будет развиваться наша столица, от тех полномочий определенных в части и самоуправления, развития органов местного самоуправления, зависит развитие всей нашей страны.  

Кирилл Казаков:  
Я знаю такую проблему. Если взять какой-то регион, например, Могилевскую область и Минск сравнить. В Могилевской области есть районные центры, есть сельсоветы. В Минске есть районы, но нет сельсоветов. Это создает определенную сложность, потому что вот эти мелкие, как в Минске называются КОТОСы, должны быть на уровне сельсоветов, что ли.  

Андрей Бугров:  
Вы все правильно сказали. Город Минск. Два миллиона человек. На Минск 57 депутатов. Это около 40 тысяч населения на одного депутата. В отличие от разброса по всей республике – около 15,5 тысячи депутатов местных советов. Конечно, мы должны сейчас с учетом изменений в Основной закон подходить иначе. Мы должны развивать развитие местного самоуправления и, возможно, развивать те избирательные округа, как вы сказали, местные советы. Хотя в столице немножко другой подход. Сегодня мы проговорили те изменения, которые для столицы сегодня очень трепетны и поддерживаются минчанами.  

Что будет, если изменится статус столицы? Рассказал председатель Минского городского Совета депутатов-7

Алена Сырова, СТВ:  
Какие?  

Андрей Бугров:  
В частности реализации вопросов самоуправления в своих избирательных округах. Тот КОТОС, о котором вы говорили, кстати, в Минске 128 КОТОСов на сегодня, наверное, надо изменять эту форму. Наверное, надо переходить к избирательным округам, представленным своим депутатом, имеющим кредит народного доверия своего избирательного округа, и решать проблему непосредственно в избирательном округе. Поэтому задач очень много. И реализация местного самоуправления, несмотря на то, что в Основном законе, возможно, не так объемно это все было представлено, но те предложения, которые прозвучали, будут локомотивом для внесения изменений в закон.  

Кирилл Казаков:  
То есть обновленная Конституция дает вам возможность двигаться вперед.  

Андрей Бугров:  
Мы уже двигаемся. Мы двигаемся и движемся постоянно вперед. И местное самоуправление как раз таки в столице и в республике в ближайшее время будет существенно изменено.  

Как изменится работа парламента после вступления в силу обновленной Конституции? Рассказала Светлана Любецкая (здесь подробности).  

# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Андрей Бугров # Алена Сырова # Фотофакт

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