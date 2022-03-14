Что будет, если изменится статус столицы? Рассказал председатель Минского городского Совета депутатов

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Сейчас что ждет местные власти, парламент, в частности горсовет Минска?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Что касается социальной составляющей, которую мы закрепили в Основном законе, она была всегда. И она шла вперед даже тому, что у нас существовало и закрепляло на уровне законодательства. Нас ждут большие изменения. Бюджет столицы социально направленный. Как и государство в целом. Сегодня много предложений, сегодня есть предложения по совершенствованию, поддержке ряда направлений, в частности людей с ограниченными возможностями. Кирилл Казаков:

В горсовете появится больше полномочий для решения проблем? Андрей Бугров:

У нас в горсовете полномочий предостаточно. И сегодня закон о местном самоуправлении довольно-таки актуальный, но когда мы обсуждали изменения в Основной закон нашей страны, мы говорили, что назрело время внести определенные изменения в закон о местном самоуправлении. В том числе изменения в закон о статусе столицы. Сегодня парламентарии будут проговаривать, предлагать и реализовывать предложения жителей нашей страны. Вопросов было очень много.

Кирилл Казаков:

А изменения статуса столицы чего коснется? Андрей Бугров:

Минск – это два миллиона человек. Минск – это локомотив. Естественно, есть некоторые моменты, которые отличаются от наших регионов. От того, как будет развиваться наша столица, от тех полномочий определенных в части и самоуправления, развития органов местного самоуправления, зависит развитие всей нашей страны. Кирилл Казаков:

Я знаю такую проблему. Если взять какой-то регион, например, Могилевскую область и Минск сравнить. В Могилевской области есть районные центры, есть сельсоветы. В Минске есть районы, но нет сельсоветов. Это создает определенную сложность, потому что вот эти мелкие, как в Минске называются КОТОСы, должны быть на уровне сельсоветов, что ли. Андрей Бугров:

Вы все правильно сказали. Город Минск. Два миллиона человек. На Минск 57 депутатов. Это около 40 тысяч населения на одного депутата. В отличие от разброса по всей республике – около 15,5 тысячи депутатов местных советов. Конечно, мы должны сейчас с учетом изменений в Основной закон подходить иначе. Мы должны развивать развитие местного самоуправления и, возможно, развивать те избирательные округа, как вы сказали, местные советы. Хотя в столице немножко другой подход. Сегодня мы проговорили те изменения, которые для столицы сегодня очень трепетны и поддерживаются минчанами.