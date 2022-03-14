Екатерина Речиц об изменении Конституции: «Мы должны в первую очередь научиться жить по законам»

Кирилл Казаков, СТВ: Какое время должно пройти, чтобы Конституция вновь была изменена? Не изменена, просто потому что должно так быть. Мы говорили, что время изменяется, появляются новые технологии, геополитические вызовы, и Конституция меняется. Какой срок этой Конституции заложен предварительно членами Конституционной комиссии?

Екатерина Речиц, член экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Еще очень рано о внесении изменений и дополнений в эту редакцию Конституции думать. Нам нужно думать прежде всего о воплощении в жизнь тех изменений и дополнений, которые были приняты на референдуме. Нужно думать, чтобы правила нынешней редакции были претворены в жизнь в полной мере. Это еще предстоит масштабная, колоссальная работа абсолютно всех и каждого. И это не вопрос одного дня. 15 марта мы не проснемся в новой стране. Да, 15 марта, конечно, у нас вступает в силу нынешняя Конституция, но чтобы все эти нормы реализовались, мы должны в первую очередь научиться жить по законам. И каждый должен стремиться к тому, чтобы максимально воплотить в жизнь все эти преобразования. Только когда мы это воплотим, только тогда мы можем какие-то рассуждения допускать о последующих изменениях. На мой взгляд как эксперта, чтобы воплотить в жизнь эти преобразования… Понятно, что это процесс не одномоментный, это процесс многоэтапный, отработать себя должны определенные процедуры, которые введены в этой редакции Основного закона. Должна быть она настолько отработана, чтобы она стала алгоритмом, до автоматизма должны быть отработаны.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Коротко отвечу, когда мы поменяем эту Конституцию – когда будет запрос белорусского народа на изменение своего общественного договора и когда общество почувствует этот запрос. Этот тот же самый нормативно-правовой акт, только обладающий высшей юридической силой. Но сегодня в самой Конституции есть инструментарий того, как она меняется: либо парламентским путем, либо через референдум, непосредственно народом.

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