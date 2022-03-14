«Были радикальные предложения». Заслуженный юрист Беларуси об обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

А старые законы как работать будут? Конституция вступит, а старые законы завтра исчезнут или что?

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:

Законы должны быть шедеврами, чтобы они были стабильные на многие годы, но это не значит, что не следует корректировать, если вдруг закон отстал от жизни или не совпадает с текстом Конституции, поэтому все это на марше будет решаться. И уже Светлана Анатольевна как раз обратила внимание и на период временной, но я хотел бы подчеркнуть, что появилась интересная и важная формула в Конституции, что она имеет прямой характер, непосредственно характер действия. Если есть различия между Конституцией, расхождения между Конституцией и ранее принятым законом, то действует конституционная норма. Здесь как раз самое сложное возникает – кто будет определять. В некоторых случаях мы видим явные расхождения, тогда, конечно, Конституция и сам правоприменитель решают. В других случаях эта ситуация не столь понятная и открытая, должен какой-то авторитетный орган сказать о том, что до принятия даже закона норма имеет прямой характер действия. Кирилл Казаков:

Я так понимаю, по новой Конституции у нас Конституционный суд имеет право трактования Конституции.

Григорий Василевич:

Как раз сейчас тоже сделали подвижку, что толкование будет осуществлять не парламент, хотя мне тоже эта формула нравилась, а Конституционный суд. И будет зависеть от того, как суд будет выстраивать в первый период своей работы и обеспечивать действие конституционной нормы. Я хотел бы обратить внимание еще на такой аспект, мы говорим о гражданском обществе, для молодежи хочу сказать и обратить внимание, во-первых, в Конституции появилась норма, которая акцентирует внимание на молодежи, на интересах молодежи, на обеспечении их прав и обязанностей. Но у нас был период, когда благодаря как раз старшему поколению, представителям ветеранской организации, которые по квоте шли в Верховный Совет, когда принималась Конституция, благодаря старшему поколению молодые люди могут получать образование в том числе за счет бюджетных средств. Были радикальные предложения – все образование должно быть платным. И не набирали необходимого числа голосов депутатов, чтобы прошла норма именно в этом плане, что за счет средств бюджета. Благодаря этой категории граждан, представителей гражданского общества, это уважаемые люди, опытные. Поэтому хорошо, когда будут от общественных организаций и объединений включены представители ВНС. Еще один аспект хочу отметить. Верно, Конституция определила, какие акты необходимо принять: и закон о ВНС, и ряд других позиций, которые, может, во втором разделе касаются прав и свобод граждан, в иных разделах, Конституционный суд – тоже уточнение. Но еще и огромное число предложений и замечаний остались за бортом этих конституционных изменений. И это естественно. Более 10 000 поступило письменных предложений и замечаний, но еще в трудовых коллективах были предложения высказаны. Конечно, невозможно все включить в текст Конституции, такая практика была и в предшествующий период, когда масса была предложений, но взяли самое важное. Хотел бы подчеркнуть, что то, что осталось за бортом этих конституционных изменений, это должно быть предметом анализа органов государственной власти, других структур, общественных объединений. Алена Сырова, СТВ:

Это инициативы.

Григорий Василевич:

С тем, чтобы проанализировать, что волнует граждан, что можно реализовать в текущем законодательстве, что сейчас в рамках того, что есть, уже можно реализовать, чтобы люди ту энергию, которой они обладают, в рамках местного самоуправления, чтобы они реализовали на позитив. Алена Сырова:

Чтобы не сложилось впечатление, что мы поработали над Конституцией…