Лукашенко: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси

Президент пообщался с журналистами. Поднятые темы – закрытие границ, итоги саммита БРИКС, учения ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, спросили Президента о крушении самолета Евгения Пригожина в России. Александр Лукашенко сегодня, наверное, единственный политик, который говорит, как есть. Потому его мнение касаемо произошедшего ждали. И дождались.

– После того как это случилось, от некоторых сил в ваш адрес начали лететь упреки, что вы не спасли Пригожина, не гарантировали безопасность. «Сомнений никаких нет, что Женя погиб». Лукашенко рассказал о контактах с семьей Пригожина.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается безопасности, никогда так разговор не шел. Было поставлено два вопроса по время переговоров. Первое – это уголовные дела, которые возбудили по поручению Путина в России в те времена, 2 месяца назад, в отношении вагнеровцев. Я ему ответил: это вопрос решаемый. Хоть это не мой вопрос, не мое дело, но я знал, что мы с Путиным этот вопрос решим. Второе было по выводу их в Беларусь. Это я предложил. Говорю: если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с Президентом Путиным, мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность – вагнеровцам. Отдельно о Пригожине, только в шутку, когда мы рассуждали, шел разговор о безопасности. И надо отдать должное, Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности. Я вам приведу еще один пример. Ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В январе-феврале. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Он приехал ко мне в гостиницу. Мы с ним если. Я от руки передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина. Он у меня был. «Жень, а Владимир Владимирович тебя предупредил?» – «Да, он меня предупредил о готовящемся покушении». Вот когда я сталкивался с вопросами безопасности, прежде всего Пригожина. Пишут: Лукашенко не обеспечил безопасность. Надо же что-то писать. Чтобы меня где-то уколоть и так далее. Не больше того. Это же глупо. Вчера сказали – половина прочитавших сразу посмеялась. А оставшаяся половина через день подумала: причем тут Лукашенко? Как он мог в Африке (а Пригожин летел из Африки) обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне. Что касается здесь ребят, все, что мы гарантировали, больше того, вообще ко мне не имеют никаких претензий. Вчера председатель КГБ связался с ними по моему поручению, и от меня передали им только один месседж: все, о чем мы с Пригожиным договаривались, мы выполним. «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут приезжать сюда определенными партиями на подготовку. Если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Россияне, если им нужны будут услуги, они оплачивают. А мы будем им оплачивать услуги, которые оказывают нам. Кстати, они нам за все платят. И за палатку, и за воду. Живут они в палатках. Мы еще казарму ремонтируем. Это было мое требование. Они в палатке не собирались жить. Они всегда жили, живут и будут жить в землянках. Да пожалуйста, мы вам поможем выкопать, если вы этого хотите. Но зачем? Можно цивилизованно жить. И они согласились. – Они привыкли по безопасности.

Александр Лукашенко:

Беларусь не Африка и не Украина, где они были на фронте. Мы помогаем, поддерживаем их, поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать. Свое обещание мы выполним, условия они знают. Мы им изложили, еще когда жив был Евгений Пригожин.

– Очень серьезный бэкграунд у этих парней. Они суровые воины. Александр Лукашенко:

Это вам Гигин больше расскажет, он их видел на фронте. И не только их. Люди войну прошли, воюют до сих пор. – В Африке очень серьезные кейсы, они поработали капитально. Истории, которые тоже известны, с золотом, с нефтью, с газом. Серьезные бойцы. Этот момент вас не напрягает в них? Боевитость. Александр Лукашенко:

А зачем нам другие? Других у нас хватает. – Есть же люди, которые взяли себе, и сидим как на пороховой бочке теперь с этими товарищами.

Александр Лукашенко:

Нет, я не сижу на пороховой бочке, я искренне вам говорю. Нет такого настроения ни у кого. Тем более я же смотрю за нашими военными: вот, как-то приехали и тут нас учат… С удовольствием. И не только Карпенков. Тот вообще их держит, никуда не выпускает. Тот вообще вытягивает из них все. Спецподразделения наши, силы специальных операций с большим удовольствием впитывают все, что они говорят. Они не только их, меня убедили, что это другая война и мы к ней должны быть готовы. И они это нам все показывают. У них для этого все есть: и те же беспилотники, оружие соответствующее, тактическая, огневая подготовка, даже физическая. Сказали, что у нас ребята подготовлены, но, что удивило, физухи не хватает. Поэтому там сейчас комбаты и командиры полков бегают, и тренируются все. Отторжения нет, вот что меня удивило. Наши военные губу не раскатали. Всякое может быть, поэтому берут, впитывают все. Я же читал журналистов писания: это зэки, это такие-сякие. Слушайте, такое мнение о них, через дорогу бабушку переведут, в магазине сдачу не берут и прочее. Удивительные люди: железная дисциплина. За «Вагнер» не переживайте. Пусть переживают, кому надо переживать.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

У меня еще маленькое уточнение по «Вагнеру». В день, когда упал самолет, очень быстро начали писать, что в Беларусь прилетел самолет военно-транспортный. Видимо, за вагнерами, куда-то заберут, увезут. Александр Лукашенко:

Не правда. То, что с Россией было согласовано, точно. Они попросили у нас пролет на наши аэродромы, чтобы забрать для ротации бойцов, я думаю, в Африку и какое-то обмундирование, оборудование и так далее. Пожалуйста, садитесь, забирайте. Это мною было обещано, гарантировано. Это первое. Второе – никаких самолетов не было. Поэтому вранье. Но запрос такой был. Пришел он нам 21-го числа.