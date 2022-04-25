«Будем переформатировать нашу экономику». Эксперт о том, почему для Беларуси важен восточный вектор сотрудничества

Новости Беларуси. Спорт, инновации и сельское хозяйство. Беларусь и Узбекистан подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Наша делегация успешно открыла бизнес-портфель на форуме в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командировка премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Узбекистан лишь подтверждает: мировые экономические рамки намного подвижнее, чем санкционные амбиции Запада. Совместно с нашими специалистами в Узбекистане готовы развивать племенное животноводство, аграрную науку и образование. Рассчитывать на Беларусь восточные партнеры могут и в модернизации транспортной инфраструктуры.