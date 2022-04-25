«Будем переформатировать нашу экономику». Эксперт о том, почему для Беларуси важен восточный вектор сотрудничества

Новости Беларуси. Спорт, инновации и сельское хозяйство. Беларусь и Узбекистан подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Наша делегация успешно открыла бизнес-портфель на форуме в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командировка премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Узбекистан лишь подтверждает: мировые экономические рамки намного подвижнее, чем санкционные амбиции Запада. Совместно с нашими специалистами в Узбекистане готовы развивать племенное животноводство, аграрную науку и образование. Рассчитывать на Беларусь восточные партнеры могут и в модернизации транспортной инфраструктуры.
Восточный вектор в нашей экономике был всегда, а теперь может запросто занять место опорного. Свой интерес на самом высоком уровне уже выразили Китай и Вьетнам. И эти рынки не заставят себя ждать. Важно, как говорится, вовремя спохватиться, договориться и отладить пути.
Александр Козлов, эксперт, кандидат экономических наук:
Необходимо отстраивать новую экономику и пересматривать, ревизию делать, аудит. Да, сегодня некоторые рынки ограничились, закрылись, но некоторые усилят сотрудничество и взаимодействие. Кооперация производственная, научно-техническая всегда была, есть и будет. И в Республике Беларусь есть на то заделы, и достаточно серьезные заделы. Да, хотелось бы результатов побольше и побыстрее. Будем перестраиваться, будем переформатировать нашу экономику, адаптировать ее к новым реалиям. Без этого нельзя.