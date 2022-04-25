«Мы здесь собирали пыль, отложения». Как учащиеся школы делают открытия в мире астрономии?

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Насколько далек космос? Таким вопросом задались ученики одной из столичных школ. Кристина Сущеня, СТВ:

Поднялись – и удивительное открытие: до космоса рукой подать. Репортаж Полины Королевы.

Ежегодно на Землю выпадает до 100 тонн космической пыли. Она оседает на крышах города, где пережидает весну и осень, зиму и лето. В забвении далекий космос дремлет по соседству с водостоками. Так было долгие годы. Но в 2021-м учащиеся столичной школы разогнали голубей и поднялись на крыши в поисках микрометеоритов – это частицы размером меньше миллиметра, которые могут стать толчком к развитию многих теорий о происхождении Солнечной системы.

Александр Микулич, заведующий планетарием:

У каждого метеорита, у каждой частицы есть свое родительское тело. И эти мелкие частички, которые прилетают к нам из космоса, они могут прилететь как астероиды, так и с другой планеты, с Луны, с кометы, даже считается, что с межзвездного пространства. Изучая метеориты, микрометеориты, мы можем изучать, как происходила Солнечная система, как зарождались планеты, астероиды. Есть гипотеза панспермии, и привнесение жизни на Землю, возможно, произошло благодаря этим мелким частицам из космоса.

В мире астрономии космическая пыль – ключ ко многим открытиям, потому спонсируются многомиллиардные экспедиции по ее доставке на Землю. В рамках миссий «Хаябуса-1» и «Хаябуса-2» к астероидам были запущены аппараты, но их груз составил меньше нескольких грамм космического вещества. В то же время учащиеся школы №157 почти ничего не тратят, находя микрометеориты в городе.

Амиль Аламьяр, учащийся школы №157:

Первоначально мы забирались на крышу нашей школы. Такая команда у нас была, и мы здесь собирали пыль, отложения. После этого мы все промывали, потом сушили, потом проводили магнитную сепарацию, то есть выделяли частицы, которые намагнитились.

Из трех обследованных крыш микрометеориты нашлись на двух. Следующий шаг – идентификация под микроскопом. Главные критерии: сферическая или субсферическая форма, цвет и блеск. Несмотря на необходимость изучения космоса, тема микрометеоритов мало развита. На постсоветском пространстве учащиеся школы №157 – главные специалисты. В ходе своих исследований они добрались до первооткрывателя в деле микрометеоритов, норвежца Джона Ларсена. Его каталоги учащиеся использовали для сравнительного анализа. Плоды исследований не раз представляли на научных конкурсах, в том числе международного уровня. Дважды ученикам присудили премию из фонда Президента Беларуси.