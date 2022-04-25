Борис Грызлов: «С сентября у нас могут учиться на основе российского бюджета 1100 белорусских студентов»

Более 80 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключено с российскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже со следующего учебного года на бюджете в российских вузах будут получать образование свыше тысячи белорусов.

Диалог между странами развивается абсолютно по всем направлениям. Это подчеркнула спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 25 апреля во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым. Взаимодействие, которое складывается сегодня по реализации 28 союзных программ, придает уверенности интеграции. Недавняя встреча президентов двух стран на Дальнем Востоке – еще одно свидетельство открытого диалога между государствами. Важно и взаимодействие парламентариев. Форум регионов Беларуси и России – своего рода апогей проделанной работы. На этот раз саммит пройдет в Гродно 23-24 июня. В планах подписание крупных контрактов.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Будут готовиться контракты, согласовываться вопросы о договорах в рамках гуманитарных позиций. Это будет очень большое событие. Мы обсудили вопросы образования, взаимного обмена студентами. Российская Федерация существенно увеличила количество бюджетных мест в вузах России. И с сентября у нас могут учиться на основе российского бюджета 1 100 белорусских студентов. Это в полтора раза больше, чем в текущем учебном году. Мы обсудили вопрос по поводу юбилейной даты – 250 лет воссоединения белорусских земель тогда с Российской империей, это выход Беларуси из-под польского гнета и возможные мероприятия, которые будут проводиться в рамках этой даты.