Порядковый номер 79767. Эта белоруска за войну пережила шесть концентрационных лагерей и вернулась домой. История узницы

Новости Беларуси. В Минской области проживает 310 ветеранов Великой Отечественной войны и чуть более 920 бывших узников концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им оказывают социальную поддержку, предоставляют материальную помощь. Семья Копыток из Борисовщины – дети войны. Эмилия Александровна прошла шесть концлагерей, а Анатолий Степанович помогал партизанскому гарнизону, служил на Забайкальском фронте. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

79 767 – порядковый номер. Страшная память осталась на всю жизнь на руке у Эмилии Александровны Копыток – след от пребывания в Освенциме. Это один из шести страшных концлагерей, через которые прошла на то время 9-летняя девочка. История тяжелая, много испытаний. В начале войны ее из родного Борисова немцы угнали в Коминтерн, далее Минск и потом Освенцим.

Эмилия Копыток, бывшая малолетняя узница концлагеря:

Утром выгоняли на проверку – назывался цаляполь. По-немецки. Кричат: «Цаляполь». На проверку по 10 человек пересчет шел. С овчарками и все. Раздавалась баланда, еда. Баланда в таких железных мисках. Баланда там вареная из всех отходов. Но это было вкусно, потому что хотелось есть.