Головченко в Ташкенте: «Мы готовы нарастить поставки узбекской продукции»

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан усилят производственную кооперацию и увеличат поставки товаров. Стратегию будущего сотрудничество наших стран 25 апреля обсуждают в Ташкенте. Там находится наша правительственная делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром белорусский премьер провел встречу со своим узбекским коллегой. Речь шла о взаимодействии в самых разных сферах: от промышленности до сельского хозяйства. За последние пять лет товарооборот между государствами вырос в пять раз. В ближайшее время стороны намерены увеличить цифры, достигнув отметки в полмиллиона долларов. Роман Головченко подчеркнул, что сейчас необходимо особое внимание уделить взаимодействию по важнейшим международным проблемам. Кроме того, Беларусь готова наладить поставки транспорта и предложить свои технологии в аграрной сфере.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В Узбекистане есть спрос на основные экспортные позиции Беларуси точно так же, как и Беларусь заинтересована, особенно сейчас, в условиях ограничений, которые существуют со стороны так называемого коллективного Запада. Мы готовы нарастить поставки узбекской продукции. В первую очередь речь идет о пряже, металлах, продуктах питания, плодоовощной продукции, спрос на которую в Беларуси стабилен и очень высок. Поэтому необходимо принять решение, какие формы использовать для наращивания товарооборота. Это могут быть и торговые дома, которые вы упомянули, и транспортно-логистические центры.