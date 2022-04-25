«Наши операторы теряют деньги». Головченко о потенциале экономических связей с Узбекистаном

Новости Беларуси. Спорт, инновации и сельское хозяйство. Беларусь и Узбекистан подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Наша делегация успешно открыла бизнес-портфель на форуме в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Командировка премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Узбекистан лишь подтверждает: мировые экономические рамки намного подвижнее, чем санкционные амбиции Запада. Совместно с нашими специалистами в Узбекистане готовы развивать племенное животноводство, аграрную науку и образование. Рассчитывать на Беларусь восточные партнеры могут и в модернизации транспортной инфраструктуры.

Входил ли наш восточный внешнеэкономический вектор в санкционные планы коллективных недоброжелателей? Вопрос риторический. А вот желание Востока заботиться о собственной продовольственной безопасности и развитии АПК – несомненно, дальновидный выбор. О восточных перспективах белорусской экономики – наш материал. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Судя по заверениям Запада, эти кадры должны принадлежать жанру «фантастика». Делегации Беларуси и Узбекистана спокойно и даже в приподнятом настроении договариваются о новых контрактах, поставках, экспортных схемах. А как же смертоносные санкции? Кажется, этому тренду в Ташкенте ответили белорусским трендом «досвидос». Премьер-министр Узбекистана рассказал о сотрудничестве с Беларусью.

Экономические отношения Беларуси и Узбекистана лучше всего описывают слова «стабильность» и «потенциал». За четыре года товарооборот стран удалось удвоить, в 2021-м показатель перешагнул отметку 300 миллионов долларов. Пресловутые санкционные пакеты стоп-краном в процессе не стали. Новую цель обозначил премьер-министр Узбекистана – полмиллиарда долларов. Что ж, вполне возможно, если учесть, что наложенные на нас ограничения повышают обоюдный спрос.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В Узбекистане есть спрос на основные экспортные позиции Беларуси точно так же, как и Беларусь заинтересована, особенно сейчас, в условиях определенных ограничений, которые существуют со стороны так называемого коллективного Запада. Мы готовы нарастить поставки узбекской продукции в Беларусь. В первую очередь речь идет о пряже, металлах, продуктах питания, плодоовощной продукции. У нас есть определенная недоработка, потому что очень часто наши операторы теряют деньги на том, что полностью несбалансированные перевозки. Значит, нам необходимо, на мой взгляд, вести речь о создании неких опорных торгово-логистических центров для того, чтобы полностью эффективно использовать систему грузоперевозок. ​Головченко в Ташкенте: «Мы готовы нарастить поставки узбекской продукции». Подробнее здесь.

В белорусском портфеле бизнес-форума «Иннопром. Центральная Азия» уже солидная папка договоренностей. В АПК решили сотрудничать по научной линии, племенному животноводству, поставлять больше продовольствия. В машиностроении Беларусь готова обеспечить партнеров пассажирским транспортом, электрокарами и в ближайшем будущем создавать кооперации. На карандаше уже совместное производство антибиотиков. Вот уж и правда санкционный диссонанс. Для Запада, но не для официального Минска. Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось». Подробнее здесь.

Восточный вектор в нашей экономике был всегда, а теперь может запросто занять место опорного. Свой интерес на самом высоком уровне уже выразили Китай и Вьетнам. И эти рынки не заставят себя ждать. Важно, как говорится, вовремя спохватиться, договориться и отладить пути. Эксперт рассказал о том, почему для Беларуси важен восточный вектор сотрудничества.