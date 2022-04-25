«Наши операторы теряют деньги». Головченко о потенциале экономических связей с Узбекистаном
Новости Беларуси. Спорт, инновации и сельское хозяйство. Беларусь и Узбекистан подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Наша делегация успешно открыла бизнес-портфель на форуме в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командировка премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Узбекистан лишь подтверждает: мировые экономические рамки намного подвижнее, чем санкционные амбиции Запада. Совместно с нашими специалистами в Узбекистане готовы развивать племенное животноводство, аграрную науку и образование. Рассчитывать на Беларусь восточные партнеры могут и в модернизации транспортной инфраструктуры.
Входил ли наш восточный внешнеэкономический вектор в санкционные планы коллективных недоброжелателей? Вопрос риторический. А вот желание Востока заботиться о собственной продовольственной безопасности и развитии АПК – несомненно, дальновидный выбор.
О восточных перспективах белорусской экономики – наш материал.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Судя по заверениям Запада, эти кадры должны принадлежать жанру «фантастика». Делегации Беларуси и Узбекистана спокойно и даже в приподнятом настроении договариваются о новых контрактах, поставках, экспортных схемах. А как же смертоносные санкции? Кажется, этому тренду в Ташкенте ответили белорусским трендом «досвидос».
Премьер-министр Узбекистана рассказал о сотрудничестве с Беларусью.
Экономические отношения Беларуси и Узбекистана лучше всего описывают слова «стабильность» и «потенциал». За четыре года товарооборот стран удалось удвоить, в 2021-м показатель перешагнул отметку 300 миллионов долларов. Пресловутые санкционные пакеты стоп-краном в процессе не стали. Новую цель обозначил премьер-министр Узбекистана – полмиллиарда долларов. Что ж, вполне возможно, если учесть, что наложенные на нас ограничения повышают обоюдный спрос.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В Узбекистане есть спрос на основные экспортные позиции Беларуси точно так же, как и Беларусь заинтересована, особенно сейчас, в условиях определенных ограничений, которые существуют со стороны так называемого коллективного Запада. Мы готовы нарастить поставки узбекской продукции в Беларусь. В первую очередь речь идет о пряже, металлах, продуктах питания, плодоовощной продукции.
У нас есть определенная недоработка, потому что очень часто наши операторы теряют деньги на том, что полностью несбалансированные перевозки. Значит, нам необходимо, на мой взгляд, вести речь о создании неких опорных торгово-логистических центров для того, чтобы полностью эффективно использовать систему грузоперевозок.
Головченко в Ташкенте: «Мы готовы нарастить поставки узбекской продукции». Подробнее здесь.
В белорусском портфеле бизнес-форума «Иннопром. Центральная Азия» уже солидная папка договоренностей. В АПК решили сотрудничать по научной линии, племенному животноводству, поставлять больше продовольствия. В машиностроении Беларусь готова обеспечить партнеров пассажирским транспортом, электрокарами и в ближайшем будущем создавать кооперации. На карандаше уже совместное производство антибиотиков. Вот уж и правда санкционный диссонанс. Для Запада, но не для официального Минска.
Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось». Подробнее здесь.
Восточный вектор в нашей экономике был всегда, а теперь может запросто занять место опорного. Свой интерес на самом высоком уровне уже выразили Китай и Вьетнам. И эти рынки не заставят себя ждать. Важно, как говорится, вовремя спохватиться, договориться и отладить пути.
Эксперт рассказал о том, почему для Беларуси важен восточный вектор сотрудничества.
При этом откорректировать все экономические процессы Президент поручил с четким примечанием – эффекта от западных претензий на себе не должны чувствовать белорусы. Потому бюджет, как зеркало экономической жизни страны, должен отражать все вложенные специалистами старания.
А пока Беларусь перестраивается согласно обстоятельствам, Европа продолжает приносить в жертву политике Вашингтона и Лондона собственную экономику. Инфляция в еврозоне по итогам марта достигла рекордных 7,5 %, цены на топливо и продукты питания даже не кусаются, а отгрызают львиную долю семейного бюджета немцев, французов и литовцев.