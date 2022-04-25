Прямой эфир

«У нас имеется большой незадействованный потенциал». Премьер-министр Узбекистана о сотрудничестве с Беларусью

25 апреля 2022 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спорт, инновации и сельское хозяйство. Беларусь и Узбекистан подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Наша делегация успешно открыла бизнес-портфель на форуме в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас имеется большой незадействованный потенциал». Премьер-министр Узбекистана о сотрудничестве с Беларусью-1

Командировка премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Узбекистан лишь подтверждает: мировые экономические рамки намного подвижнее, чем санкционные амбиции Запада. Совместно с нашими специалистами в Узбекистане готовы развивать племенное животноводство, аграрную науку и образование. Рассчитывать на Беларусь восточные партнеры могут и в модернизации транспортной инфраструктуры.

«У нас имеется большой незадействованный потенциал». Премьер-министр Узбекистана о сотрудничестве с Беларусью-4

Абдулла Арипов, премьер-министр Узбекистана:
Сегодня растет количество предприятий с участием белорусских инвестиций в Узбекистане и узбекских инвестиций в Беларуси. Развивается совместная промышленная кооперация, в том числе по таким направлениям, как сельское хозяйство, текстильная, кожевенно-обувная и пищевая промышленности, фармацевтика и машиностроение. Вместе с этим у нас имеется большой незадействованный потенциал. В целях расширения и активизации двусторонней торговли считаем целесообразным создание торговых домов в наших странах с организацией в них постоянно действующих шоурумов.

«У нас имеется большой незадействованный потенциал». Премьер-министр Узбекистана о сотрудничестве с Беларусью-7

Читайте также:

Головченко в Ташкенте: «Мы готовы нарастить поставки узбекской продукции»

«Будем переформатировать нашу экономику». Эксперт о том, почему для Беларуси важен восточный вектор сотрудничества

«Наши операторы теряют деньги». Головченко о потенциале экономических связей с Узбекистаном

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Роман Головченко # Ксения Худолей # Абдулла Арипов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посевная-2022. В каких областях уже справились с ранними яровыми, а где ещё работать и работать?
25 апреля 2022 11:07

Посевная-2022. В каких областях уже справились с ранними яровыми, а где ещё работать и работать?

«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций?
24 апреля 2022 20:08

«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций?

«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?
24 апреля 2022 19:47

«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?