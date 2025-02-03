БСЖ проводит акцию «Здоровье женщины – здоровье нации». Рассказываем, почему стоит в ней поучаствовать

Акция «Здоровье женщины – здоровье нации» проводится уже не один год, но в последнее время она получила новый импульс, благодаря чему медики все чаще выезжают в трудовые коллективы для проведения информационной работы и обследований представительниц прекрасного пола на предмет выявления различных заболеваний так называемого женского профиля. Подробнее об акции поговорили с гостьей.

Инна Солдатенко, заместитель председателя Белорусского союза женщин:

Акция существует очень давно. Белорусскому союзу женщин уже 33 года, акция в том или ином формате на протяжении этих 33 лет существовала. Но действительно в последнее время она получила новый импульс. И сейчас в том формате, в котором проводит Белорусский союз женщин данное мероприятие, я думаю, это наиболее эффективно, уже приносит свои плоды.

Наша акция состоит как бы из двух направлений. Первое – это информирование женщин, организованных коллективов, и второе – это обеспечение проведения ранней диагностики или скрининговых мероприятий, при которых можно выявить заболевания, которые на сегодняшний момент являются достаточно распространенными и достаточно грозными, на ранних этапах эти заболевания выявляются и, естественно, успешно их лечить в связи с этим. И вот простой пример: в одном из предприятий, которое достаточно скептически относилось к нашим таким взаимоотношениям, мы провели эту акцию от А до Я. И действительно, женщины, которые захотели обратиться и проверить состояние своего здоровья, получив результаты, были впечатлены. Те дамы, у которых действительно были выявлены проблемы, причем женщины, абсолютно ни на что не жаловались и не собирались в ближайшее время посещать докторов, им пришлось достаточно плотно взаимодействовать с медицинскими работниками.