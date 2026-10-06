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Новости по тегу #Акции

Учащиеся Любанского района провели трудовую акцию у мемориала «Воин с убитым на руках»
06 октября 2026 07:04

Учащиеся Любанского района провели трудовую акцию у мемориала «Воин с убитым на руках»

Республиканская акция «Молодежь за безопасность» проходит в Беларуси
06 октября 2026 05:41

Республиканская акция «Молодежь за безопасность» проходит в Беларуси

От малых городов до райцентров! Как проходит республиканская акция «Беларусь адзіная»?
07 сентября 2026 05:49

От малых городов до райцентров! Как проходит республиканская акция «Беларусь адзіная»?

Республиканская общественно-политическая акция «Беларусь адзіная» стартовала в Лиде и Новогрудке
03 сентября 2026 11:30

Республиканская общественно-политическая акция «Беларусь адзіная» стартовала в Лиде и Новогрудке

Волонтёры собрали более 4 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества
05 января 2026 08:13

Волонтёры собрали более 4 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества

Витебские ветераны труда приняли участие в акции «От всей души»
23 декабря 2025 14:07

Витебские ветераны труда приняли участие в акции «От всей души»

Благотворительный проект «Наши дети» поднял настроение юным пациентам в РНПЦ детской онкологии
19 декабря 2025 14:08

Благотворительный проект «Наши дети» поднял настроение юным пациентам в РНПЦ детской онкологии

Оставь машину дома. Чем привлекла белорусов акция «День без автомобиля»
22 сентября 2025 17:36

Оставь машину дома. Чем привлекла белорусов акция «День без автомобиля»

О достижениях и будущем Беларуси – в Гродно прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная»
28 августа 2025 17:57

О достижениях и будущем Беларуси – в Гродно прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная»

26 августа в Борисове стартует информационно-политическая акция «Беларусь адзiная»
22 августа 2025 13:53

26 августа в Борисове стартует информационно-политическая акция «Беларусь адзiная»

Жители Европы выступают против втягивания ЕС в военный конфликт на Ближнем Востоке
23 июня 2025 06:04

Жители Европы выступают против втягивания ЕС в военный конфликт на Ближнем Востоке

Летний туристический сезон откроет масштабная республиканская акция «Вандруй! Адчуй! Натхняйся!»
02 июня 2025 09:29

Летний туристический сезон откроет масштабная республиканская акция «Вандруй! Адчуй! Натхняйся!»