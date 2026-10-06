Новости по тегу #Акции

Такие акции помогают подрастающему поколению сохранять историческую память и узнавать прошлое своей малой родины
Завершится республиканская акция 16 октября масштабным итоговым мероприятием.
Акция стартовала 3 сентября в Гродненской области и охватит 25 городов в 6 регионах страны – встречи проходят в 32 колледжах.
В 2026 году проект реализуют в обновленном формате, когда молодежь приезжает в гости к молодежи, чтобы честно и открыто поговорить об истории страны, ее будущем.
В течение месяца добровольцы дежурили в крупных торговых центрах Минска, собирая средства первой необходимости и праздничные подарки. Помощь адресована многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью и одиноким пожилым гражданам.
В Витебской области благотворительная инициатива «От всей души», как и по всей стране, продлится по 14 января 2026 года.
Представители организации «Белая Русь» совместно с руководством администрации Заводского района Минска и комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды организовали для детей настоящий праздник.
«День без автомобиля» стал завершающим этапом «Недели мобильности» в стране.
В общении задействовали новые технологии – искусственный интеллект и чат-боты, через которые участники встречи могли задать любые вопросы экспертам.
В различных аудиториях разговор пойдет о будущем Беларуси и стратегии ее развития.
Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и не хотят быть втянутыми в новую войну по вине своих властей. Такие заявления прозвучали на антивоенных протестах, которые состоялись в выходные.
В программе множество видов отдыха: экскурсии, квесты, мастер-классы. Есть вариант отправиться в живописный Нарочанский край, где можно насладиться красотой природы, в Налибокской пуще познакомиться с тарпановидными лошадьми и пройтись по экотропе.
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