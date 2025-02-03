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Стартовал XXIII Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь»

03 февраля 2025 09:11
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«Познай Беларусь». Стартовал очередной, уже 23-й по счету туристический конкурс. Заявки от участников принимает Национальное агентство по туризму. Номинаций – 14, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал XXIII Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь»-2

Наибольшей популярностью среди них, например, в прошлом году пользовались «Фотография года», «Я познаю Беларусь» и «Событийное мероприятие года». В 2024-м заявок было подано более 1 700, тогда как годом ранее в три раза меньше. Этот смотр достижений в сфере туризма является не просто соревнованием, а импульсом для развития отрасли, привлекая внимание к уникальным возможностям путешествий Беларуси. Лауреатами конкурса не раз становились и журналисты СТВ. Признание получил и проект «Путевка By», который прокладывает уникальные туристические маршруты по нашей стране.

# Туризм # Конкурс

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