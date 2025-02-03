Пластичные движения, свет софитов и актерская игра – в Национальной школе красоты состоялся выпускной курсов обучения «Школа имиджа и стиля» и профессиональной подготовки «Модель». Несколько десятков участников объединил яркий вечер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло в стиле «Кинопром». На сцене развернулся театрализованный показ коллекции одежды. Модели презентовали новое прочтение легендарных фильмов Голливуда и советского кино. Среди них – «В джазе только девушки», «Бриллиантовая рука», «Великий Гэтсби». Выпускники показали все, чем овладели за несколько месяцев обучения.

Арина Лисковская: Мне безумно нравится. Я хочу продолжать учиться в Национальной школе красоты. Я научилась дефиле и хореографии.

Элеонора Качаловская, обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023»:

За моей спиной настоящие профессионалы, которые через какое-то время удивят всех нас. И мы увидим их на телевидении и большом экране. А моя задача – это вкладывать еще больше знаний. У нас такой процесс образования – я что-то беру от них, а они что-то берут от нас.

В завершение вечера каждый выпускник получил свидетельство о прохождении обучения и личные номинации в рамках кинопремии.