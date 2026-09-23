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Новости по тегу #Белоруский союз женщин

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было
23 сентября 2026 17:04

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было

Задача – раскрыть потенциал! Форум «Женская энергия большого дела» проходит в Минске
23 сентября 2026 12:39

Задача – раскрыть потенциал! Форум «Женская энергия большого дела» проходит в Минске

Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов
25 августа 2026 17:16

Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов

Финал конкурса «Дзявочы вянок мiру» стартовал в Молодечно
14 августа 2026 17:10

Финал конкурса «Дзявочы вянок мiру» стартовал в Молодечно

Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске
07 июля 2026 11:05

Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске

Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке
26 июня 2026 14:48

Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке

В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»
24 июня 2026 17:56

В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»

«Я, Мы – помним»: конкурс песен военных лет вновь объединяет сердца
22 июня 2026 17:15

«Я, Мы – помним»: конкурс песен военных лет вновь объединяет сердца

В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ
09 июня 2026 06:10

В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске
21 мая 2026 11:11

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске

Семейный фестиваль «Вместе» проходит в Воложинском районе
16 мая 2026 10:32

Семейный фестиваль «Вместе» проходит в Воложинском районе

В Минске 21-22 мая пройдет Форум женщин-предпринимателей Союзного государства
13 мая 2026 07:58

В Минске 21-22 мая пройдет Форум женщин-предпринимателей Союзного государства