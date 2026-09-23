Новости по тегу #Белоруский союз женщин

На один день белорусская столица превратилась в эпицентр красоты и нежности.
Участниками встречи стали около 200 представительниц регионов страны, занятых в реальном секторе экономики. Они обсуждают вопросы сохранения традиционных ценностей, поддержки предпринимательства, инициативы в сфере семейной и молодежной политики.
Форму собирали индивидуально, учитывая пожелания каждого ребенка.
В этом году масштабный проект Белорусского союза женщин побил собственный рекорд: за победу сражаются 16 команд-участниц из всей страны.
Речь шла о дальнейшем укреплении белорусско-китайского сотрудничества, взаимодействии в сфере здравоохранения, стандартизации и внедрения современных технологий.
Итоги дискуссий станут основой для совместных проектов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
Гродно стал завершающим городом, где прошел кастинг. По результатам отборочных туров, в финал выйдут больше двух десятков самых прекрасных многодетных мам страны.
Во Дворце культуры МТЗ прозвучали главные песни для поколения победителей. Пятый конкурс «Я, Мы – помним!» собрал талантливых сотрудников 17 первичных организаций женского союза предприятий Минпрома.
Она состоялась при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Участие приняли более 40 добровольцев – каждый прошел медосмотр и сдал кровь.
Крупномасштабная бизнес-платформа Союзного государства объединила около 500 успешных руководительниц компаний и представительниц делового сообщества.
Он собрал 19 самых дружных и талантливых семей со всей Беларуси.
В программе – рабочие встречи, посещение промышленных предприятий. А также лекции, посвященные туризму, инновациям и наукоемким производствам.
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