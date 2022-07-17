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Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?

17 июля 2022 17:42
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Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, а против Беларуси идет полномасштабная гибридная атака. Об этом Президент заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?-1

Милитаризация у наших границ очевидна. О том, что под видом разного рода учений НАТО сжимает бронированный кулак, говорил на неделе главнокомандующий. Во Дворце Независимости чествовали выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Церемония традиционная, вот только проходит она на фоне небывалого уровня вызовов и угроз национальной безопасности.

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Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?-4

Великая Отечественная закончилась безоговорочной победой советского народа над гитлеровской Германией. Но слишком дорогой ценой удалось уничтожить фашизм: каждый третий белорус погиб от рук нацистов. Но могли ли предположить наши деды и прадеды, что коричневая чума восстанет из пепла?

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Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?-7

Современная война куда более изощренная. Без прямых военных действий. Буквально на глазах рушится система глобальной безопасности. Логика уже давно потерялась в кабинетах политиков, которые уже и сами открыто заявляют: это уже не просто выстрел в ногу, это удар в легкие. Задыхаются все.

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Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?-10

На торжественной церемонии во Дворце Независимости и уже знакомый нам Дмитрий Михолап. Только после этого приема у главнокомандующего в штаб он вернется с генеральскими погонами. С прежними жизненными принципами и новой степенью ответственности. Хотя этого качества нашим военным не занимать.

Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?-13

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майор:
То, что происходит сейчас у нас, в Беларуси: спокойность, стабильность, поступательное движение вперед – это воплощение тех принципов, которые сформулировал глава государства. И каждый на своем месте, каждый человек, следуя этим принципам, мы по чуть-чуть делаем страну такой, какой она есть сейчас и будет оставаться еще долго и долго.

Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?-16

Тем временем белорусские военнослужащие готовятся отправиться на российский полигон Ашулук. Уже в августе здесь пройдут совместные учения. Военные всегда готовятся к войне, чтобы ее никогда не было. Вот почему человек в погонах у нас – это гарантия мира и безопасности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Михолап # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Фотофакт

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