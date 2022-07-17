Бронированный кулак НАТО. Почему Альянс увеличивает свой контингент на границе с Беларусью?

Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, а против Беларуси идет полномасштабная гибридная атака. Об этом Президент заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Великая Отечественная закончилась безоговорочной победой советского народа над гитлеровской Германией. Но слишком дорогой ценой удалось уничтожить фашизм: каждый третий белорус погиб от рук нацистов. Но могли ли предположить наши деды и прадеды, что коричневая чума восстанет из пепла? Лукашенко: «Нас готовят для войны. Но мы должны сделать всё, чтобы этой войны не было». Подробнее здесь.

Современная война куда более изощренная. Без прямых военных действий. Буквально на глазах рушится система глобальной безопасности. Логика уже давно потерялась в кабинетах политиков, которые уже и сами открыто заявляют: это уже не просто выстрел в ногу, это удар в легкие. Задыхаются все. Лукашенко – военным: «крестоносцы» из НАТО вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска. Подробнее здесь.

На торжественной церемонии во Дворце Независимости и уже знакомый нам Дмитрий Михолап. Только после этого приема у главнокомандующего в штаб он вернется с генеральскими погонами. С прежними жизненными принципами и новой степенью ответственности. Хотя этого качества нашим военным не занимать.

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майор:

То, что происходит сейчас у нас, в Беларуси: спокойность, стабильность, поступательное движение вперед – это воплощение тех принципов, которые сформулировал глава государства. И каждый на своем месте, каждый человек, следуя этим принципам, мы по чуть-чуть делаем страну такой, какой она есть сейчас и будет оставаться еще долго и долго.