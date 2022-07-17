«Освоен самолёт Су-30СМ». Какая техника совсем скоро появится у белорусской армии?
Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, а против Беларуси идет полномасштабная гибридная атака. Об этом Президент заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К чему готовиться нашим военным и что затевает НАТО прямо у наших рубежей, разбиралась политический обозреватель Илона Волынец.
Обращаю внимание на выполнение мероприятий повседневной деятельности, впереди у нас выходные дни, но это не дает нам повода расслабляться.
Генерал-майора Дмитрия Михолапа мы застали как раз за подведением итогов тренировки по противовоздушной обороне. На неделе были задействованы все дежурные силы. Непростая военно-политическая ситуация вокруг страны обязывает быть наготове и на земле, и в воздухе. Ни для кого не секрет: чтобы сохранить суверенитет и целостность государства нужна армия, пусть маленькая и компактная, но боеспособная.
Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майор:
На вооружение нашей армии поступили и уже достаточно успешно освоены зенитно-ракетные комплексы «Тор М2» которые участвуют в мероприятиях боевой и оперативной подготовки на полигонах Российской Федерации. Освоен самолет Су-30СМ. Совсем мы недавно получили новейший тренажер этого самолета, что позволит сэкономить не только ресурс самих самолетов, но и значительно повысить уровень подготовки наших пилотов. В ближайшей перспективе прорабатывается вопрос и появится на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитно-ракетные системы С-400.
Он мечтал летать, а судьба доверила, возможно, большее – управлять теми самыми полетами. Не зря говорят: путь в небо начинается с земли. Вместе с Дмитрием Анатольевичем отправляемся туда, куда обывателю вход воспрещен. Сразу сдаем мобильные телефоны – военный объект обязывает. Мы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.
А вот и наше небо. Да, не такое романтичное, как из кабины пилота, но на этих дежурных постах, увы, не до романтики.
Дмитрий Михолап:
Помимо полетов гражданских авиакомпаний и наших самолетов над территорией Республики Беларусь, мы достаточно часто фиксируем полеты вдоль нашей границы беспилотных летательных аппаратов как боевых, так и разведывательных. В частности, мы наблюдали полет довольно серьезной машины – MQ-9 Reaper, с аэродрома Кымпия-Турзий, Румыния. Как раз таки в ходе тренировки дежурных сил мониторил обстановку, что происходит у нас. Но такие аппараты встречаются достаточно часто. Совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как «Байрактар».
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