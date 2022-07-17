«Освоен самолёт Су-30СМ». Какая техника совсем скоро появится у белорусской армии?

Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, а против Беларуси идет полномасштабная гибридная атака. Об этом Президент заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К чему готовиться нашим военным и что затевает НАТО прямо у наших рубежей, разбиралась политический обозреватель Илона Волынец.

Обращаю внимание на выполнение мероприятий повседневной деятельности, впереди у нас выходные дни, но это не дает нам повода расслабляться.

Генерал-майора Дмитрия Михолапа мы застали как раз за подведением итогов тренировки по противовоздушной обороне. На неделе были задействованы все дежурные силы. Непростая военно-политическая ситуация вокруг страны обязывает быть наготове и на земле, и в воздухе. Ни для кого не секрет: чтобы сохранить суверенитет и целостность государства нужна армия, пусть маленькая и компактная, но боеспособная.





Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майор:

На вооружение нашей армии поступили и уже достаточно успешно освоены зенитно-ракетные комплексы «Тор М2» которые участвуют в мероприятиях боевой и оперативной подготовки на полигонах Российской Федерации. Освоен самолет Су-30СМ. Совсем мы недавно получили новейший тренажер этого самолета, что позволит сэкономить не только ресурс самих самолетов, но и значительно повысить уровень подготовки наших пилотов. В ближайшей перспективе прорабатывается вопрос и появится на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитно-ракетные системы С-400.

Он мечтал летать, а судьба доверила, возможно, большее – управлять теми самыми полетами. Не зря говорят: путь в небо начинается с земли. Вместе с Дмитрием Анатольевичем отправляемся туда, куда обывателю вход воспрещен. Сразу сдаем мобильные телефоны – военный объект обязывает. Мы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

А вот и наше небо. Да, не такое романтичное, как из кабины пилота, но на этих дежурных постах, увы, не до романтики.



