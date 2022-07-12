Лукашенко: «Нейтральные Швеция и Финляндия вдруг выразили желание срочно присоединится к НАТО»

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня ситуация еще сложнее, чем два года, два месяца, да даже два дня назад. У наших южных рубежей – горячий конфликт. У западных – невиданная раньше концентрация живой силы и техники Североатлантического альянса. Агрессивная риторика западных политиков в адрес Беларуси и России даже скептиков сподвигает задуматься, для чего создается и куда направлен этот бронированный кулак.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Более того, в последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) – через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников. Западными странами на земле и в воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасываются техника и запасы из других регионов и даже стран. Параллельно увеличиваются военные бюджеты. Сегодня нейтральные Швеция и Финляндия вдруг выразили желание срочно присоединиться к НАТО. И руководство блока, вопреки своим правилам, готовы в ускоренном порядке принять их в Альянс. Заметьте, даже не спрашивая мнения народов этих стран. На недавно состоявшемся саммите НАТО заявлены намерения о принципиальном усилении своего присутствия и влияния в Европе. Одновременно нарастает давление на нас и в других сферах. Прежде всего, экономической и информационной. Это в очередной раз подтверждает – против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер.
Лукашенко: «Нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было» – подробнее здесь.