Лукашенко: «Нейтральные Швеция и Финляндия вдруг выразили желание срочно присоединится к НАТО»

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ситуация еще сложнее, чем два года, два месяца, да даже два дня назад. У наших южных рубежей – горячий конфликт. У западных – невиданная раньше концентрация живой силы и техники Североатлантического альянса. Агрессивная риторика западных политиков в адрес Беларуси и России даже скептиков сподвигает задуматься, для чего создается и куда направлен этот бронированный кулак.