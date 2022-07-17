Подпевают всем амфитеатром. Как проходит закрытие «Славянского базара» в Витебске?

Новости Беларуси. В эти минуты звучат финальные аккорды XXXI «Славянского базара». В Летнем амфитеатре в самом разгаре гала-концерт мастеров искусств Беларуси. У нас есть возможность присоединиться к выступлениям и уловить немного праздничных нот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Атмосфера соответствующая, выход на сцену каждого артиста сопровождается шквалом аплодисментов, и, конечно, зрители всем амфитеатром подпевают любимым известным мотивам. Мы остаемся здесь, впереди – торжественная церемония закрытия фестиваля.

Ольга Коршун, СТВ:

Прежде чем посмотреть сюжет о том, как прошел фестиваль в 2022 году, давайте вернемся на 20 лет назад, точнее – в 2001-й, когда на «Славянском базаре» встретились президенты трех братских народов – Беларуси, России и Украины. Очевидно, что в то время между нами был мир и согласие. Сейчас такое фото со «Славянки» представить сложновато. По крайней мере, пока. Политика вмешалась и в искусство. Об этом скажет и глава государства, обращаясь к участникам музыкального форума.

«В руках таких, как вы, должно быть будущее мира». Александр Лукашенко обратился к участникам «Славянского базара». Подробнее здесь.

Но и в такой непростой ситуации, когда на Западе даже детей за участие в нашем фестивале обвиняют чуть ли не в госизмене – Беларусь следует главному принципу «Славянского базара» – через искусство к миру и взаимопониманию.