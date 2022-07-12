Лукашенко – военным: «крестоносцы» из НАТО вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости были приглашены выпускники военных вузов и высший офицерский состав. Отличникам учебы объявлены благодарности Президента. Погоны генерал-майора главнокомандующий вручил заместителю командующего ВВС и ПВО Дмитрию Михолапу, главе УВД Витебской области Андрею Любимову, начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Эдуарду Малиновскому и руководителю Минской региональной таможни Сергею Иванову.

Церемония проходит в непростой для каждого из них период – страну извне испытывают гибридной войной. Глава государства подчеркнул: с таким небывалым уровнем угроз и вызовов национальной безопасности мы еще не сталкивались. Выстоять и оправдать доверие людей – долг белорусов в погонах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашим силовым ведомствам очень нужны знающие свое дело офицеры и, самое главное, преданные стране и нашему государству. Сегодня меняется не только мир, меняются армии, способы ведения военных действий. В войска поступают новые высокотехнологичные образцы вооружений. Интеллект востребован как никогда, что в свою очередь требует не только от офицеров, но и от солдат и сержантов глубочайших знаний. И такая тенденция будет только усиливаться. Но эти знания передать своим подчиненным, солдатам и тем же сержантам можете только вы. События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. В итоге эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине.

Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников. Как никогда на нас, военных людей, смотрят наши люди с большой надеждой. Люди верят, что мы, офицеры, сделаем все возможное, да и невозможное, для защиты Отечества. И у нас нет права их подвести. Я хочу, чтобы вы были достойны этого доверия.