Зась: внимание многих стран приковано к ситуации в Украине. Другие реальные угрозы безопасности никуда не делись

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Внимание многих стран мира приковано к ситуации, которая происходит недалеко от нас, в Украине. Вместе с тем надо понимать, что другие реальные угрозы безопасности личности, общества, государства никуда не делись. Они являются актуальными как для стран ОДКБ, так и для наших граждан. Это угрозы и информационного характера, и террористические угрозы, и биобезопасность, и угрозы экстремизма, незаконного наркотрафика. С этим всем постоянно нужно работать.

Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые – подробности.