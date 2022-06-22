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Зась: внимание многих стран приковано к ситуации в Украине. Другие реальные угрозы безопасности никуда не делись

22 июня 2022 11:02
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От специальных технических средств правоохранителей до инструментов антитеррористической защиты. В Минске 22 июня начала работу Международная выставка индустрии безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проводится впервые.

Зась: внимание многих стран приковано к ситуации в Украине. Другие реальные угрозы безопасности никуда не делись-1

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Внимание многих стран мира приковано к ситуации, которая происходит недалеко от нас, в Украине. Вместе с тем надо понимать, что другие реальные угрозы безопасности личности, общества, государства никуда не делись. Они являются актуальными как для стран ОДКБ, так и для наших граждан. Это угрозы и информационного характера, и террористические угрозы, и биобезопасность, и угрозы экстремизма, незаконного наркотрафика. С этим всем постоянно нужно работать.

Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые – подробности.  

# ОДКБ # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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