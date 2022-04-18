«Брали только документы с собой». Помощник Президента вспоминает, как в 20 лет работал ликвидатором на ЧАЭС

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Энергетика может быть опасной, в том числе военной для наших соседей. Дай бог, чтобы этого никогда не произошло. Также и безопасной для экономики нашей страны, необходимой. Но была такая трагедия, которая определила ход истории для некоторых наших территорий: 36 лет назад в Чернобыле взорвался реактор, и мы получили некую трагедию, с которой 36 лет и боремся. Наш Президент все годы, которые он руководит страной, каждую весну в апреле приезжает в загрязненные территории, районы. И каждый раз мы говорим о том, что эти районы оживают. Давайте поговорим немножко об этом. Как это было 36 лет назад? Вы приехали туда. Что это? Как это? Я понимаю, что рассказы чернобыльцев уже много раз переговаривались, но все-таки личный опыт. Что это?
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Понятно, что это не наша беда. Это в Украине было, но это наша трагедия. И пострадала больше Республика Беларусь (Гомельская, Могилевская области). Уже в мае были созданы первые отряды, которые занимались тем, что эвакуировали население. Создали 30-километровую зону, зону отчуждения. Там, где опасно было находиться населению. И представьте себе эту ситуацию, когда людей с насиженных мест, вы прожили всю жизнь, там ваше кладбище, там многие себе уже место нашли. И тут приезжают, просто всех грузят в автобусы и говорят им: «Уважаемые, вы поедете не надолго, мы пока разберемся, чтобы не было паники». Брали только документы с собой, больше ничего не брали.
Алена Сырова, СТВ:
Это уже трагедия сама по себе.
Александр Барсуков:
Когда мы, молодые ребята, приезжаем, мне тогда было 20 лет. Я в 1985 пришел в милицию, а это был 1986 год. Мы стоим и грузим детей в один автобус, а взрослых – во второй – такую дали команду. А потом дети как заплакали, то потом пришлось опять эту команду отменять и грузить всех вместе. И их развозили по нашей республике – в Брестскую, Гомельскую области, где чистая зона. Мы один на один с этим остались. Есть у нас целые программы, которые и сегодня работают. Сколько денег на это пошло? Десятки миллиардов долларов. Ребята молодые, которые несли службу (я был среди первых ребят, которые были). Ты службу несешь, ты ни по запаху, ни по цвету не определишь, что это такое. В респираторе ходишь целый день, а потом восемь часов отоспался – и снова идешь на службу. Просто как карусель. И смотришь, когда деревня огромнейшая, там должны быть танцы, веселиться люди должны – пусто, никого нет. И когда на это все посмотришь, то ценить начинаешь по-другому, что у нас в республике делается, как у нас мирно, спокойно и хорошо. Наш Президент 26 числа всегда в Гомельском, Хойникском, Брагинском районе находится. А где наши оппоненты? В Минске, на площади.
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