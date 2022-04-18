«Брали только документы с собой». Помощник Президента вспоминает, как в 20 лет работал ликвидатором на ЧАЭС

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:

Энергетика может быть опасной, в том числе военной для наших соседей. Дай бог, чтобы этого никогда не произошло. Также и безопасной для экономики нашей страны, необходимой. Но была такая трагедия, которая определила ход истории для некоторых наших территорий: 36 лет назад в Чернобыле взорвался реактор, и мы получили некую трагедию, с которой 36 лет и боремся. Наш Президент все годы, которые он руководит страной, каждую весну в апреле приезжает в загрязненные территории, районы. И каждый раз мы говорим о том, что эти районы оживают. Давайте поговорим немножко об этом. Как это было 36 лет назад? Вы приехали туда. Что это? Как это? Я понимаю, что рассказы чернобыльцев уже много раз переговаривались, но все-таки личный опыт. Что это?

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Понятно, что это не наша беда. Это в Украине было, но это наша трагедия. И пострадала больше Республика Беларусь (Гомельская, Могилевская области). Уже в мае были созданы первые отряды, которые занимались тем, что эвакуировали население. Создали 30-километровую зону, зону отчуждения. Там, где опасно было находиться населению. И представьте себе эту ситуацию, когда людей с насиженных мест, вы прожили всю жизнь, там ваше кладбище, там многие себе уже место нашли. И тут приезжают, просто всех грузят в автобусы и говорят им: «Уважаемые, вы поедете не надолго, мы пока разберемся, чтобы не было паники». Брали только документы с собой, больше ничего не брали. Алена Сырова, СТВ:

Это уже трагедия сама по себе.