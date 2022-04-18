Скоростные лимиты для гироскутеров и новый дорожный знак. Президент подписал указ о поправках в ПДД

Новости Беларуси. Скоростные лимиты для гироскутеров, новый дорожный знак и запрет мотоциклистам на пьяных пассажиров. Александр Лукашенко подписал указ о поправках в ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новых правилах учтены самые современные веяния дорожного движения. Так, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса теперь зовутся средствами персональной мобильности. Ехать на них теперь можно лишь по велосипедной или пешеходной дорожке, обочине или тротуару не быстрее 25 км/ч. А вот в зоне плотной жилой застройки появится новый дорожный знак, ограничивающий скорость до 30 км/ч.

Кроме того, под градусом на дороге теперь запрещено находиться не только водителям, но и пассажирам. Это касается желающих прокатиться на мопеде или мотоцикле без коляски. Определенные послабления указ сулит велосипедистам. В некоторых случаях им можно будет не спешиваться. Бонус также получат электромобили. Их владельцам разрешат делить полосу с общественным транспортом.

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Мы вырабатываем соответствующие предложения и вырабатывали по совершенствованию правил дорожного движения, обсуждали эти предложения с экспертами, с органами государственного управления. Итогом этой кропотливой, достаточно длительной работы стало принятие данного указа главой государства, который, я уверен, сделает дороги нашей страны более безопасными. Нормы, которые заложены в этот документ, позволят, я надеюсь, многим участникам дорожного движения упростить понимание своих прав и обязанностей по обеспечению и своей безопасности, и безопасности окружающих. И в целом это сделает дорожное движение на территории нашей страны, я уверен, более комфортным, удобным и безопасным.