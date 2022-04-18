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Скоростные лимиты для гироскутеров и новый дорожный знак. Президент подписал указ о поправках в ПДД

18 апреля 2022 18:38
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Новости Беларуси. Скоростные лимиты для гироскутеров, новый дорожный знак и запрет мотоциклистам на пьяных пассажиров. Александр Лукашенко подписал указ о поправках в ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В новых правилах учтены самые современные веяния дорожного движения. Так, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса теперь зовутся средствами персональной мобильности. Ехать на них теперь можно лишь по велосипедной или пешеходной дорожке, обочине или тротуару не быстрее 25 км/ч. А вот в зоне плотной жилой застройки появится новый дорожный знак, ограничивающий скорость до 30 км/ч.  

Скоростные лимиты для гироскутеров и новый дорожный знак. Президент подписал указ о поправках в ПДД-1

Кроме того, под градусом на дороге теперь запрещено находиться не только водителям, но и пассажирам. Это касается желающих прокатиться на мопеде или мотоцикле без коляски.

Определенные послабления указ сулит велосипедистам. В некоторых случаях им можно будет не спешиваться. Бонус также получат электромобили. Их владельцам разрешат делить полосу с общественным транспортом.  

Скоростные лимиты для гироскутеров и новый дорожный знак. Президент подписал указ о поправках в ПДД-4

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Мы вырабатываем соответствующие предложения и вырабатывали по совершенствованию правил дорожного движения, обсуждали эти предложения с экспертами, с органами государственного управления. Итогом этой кропотливой, достаточно длительной работы стало принятие данного указа главой государства, который, я уверен, сделает дороги нашей страны более безопасными. Нормы, которые заложены в этот документ, позволят, я надеюсь, многим участникам дорожного движения упростить понимание своих прав и обязанностей по обеспечению и своей безопасности, и безопасности окружающих. И в целом это сделает дорожное движение на территории нашей страны, я уверен, более комфортным, удобным и безопасным.  

Скоростные лимиты для гироскутеров и новый дорожный знак. Президент подписал указ о поправках в ПДД-7

Поправки в ПДД направлены на повышение культуры участников дорожного движения, снижение количества аварий и стимулирование использования электротранспорта. Изменения вступят в силу через шесть месяцев.  

# Правила дорожного движения # общество # Вадим Гаркун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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