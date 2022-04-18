Начальник Госатомнадзора МЧС Беларуси: стоимость АЭС на очень высокий процент определяется системами безопасности

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение. Алена Сырова, СТВ:

Для каждого из нас важнее всего собственная безопасность. Наши оппоненты, зная это, активно спекулируют. Считают каждый раз на сколько, на какое время, сколько раз БелАЭС приостанавливала свою работу, приостанавливала ли, все время терзают. Нам с точки зрения безопасности есть о чем волноваться? Процесс укрепления безопасности – процесс непрерывный Кирилл Казаков, СТВ:

За йодом бежать, как литовцы?

Ольга Луговская, начальник Госатомнадзора МЧС Беларуси:

Вопросы безопасности – нельзя просто сказал, что все безопасно, и точка. Процесс усиления, укрепления безопасности – это процесс непрерывный. Если говорить про сооружение атомной станции, то мы можем сказать, что три базовых, основных, фундаментальных принципа и требования безопасности. Это безопасный проект, который учитывает все вопросы, которые возникали на предыдущих этапах, он у нас эволюционный – проект три плюс. Кирилл Казаков:

Самая распространенная журналистская байка, что падение самолета выдержит. Инфраструктура безопасности была создана задолго до постройки БелАЭС

Ольга Луговская:

Смотря какого самолета. Речь идет о чем? Этот проект учитывает все требования, которые были сформулированы после всех аварий. Прежде всего мы говорим про чернобыльскую аварию, но уже в 2011 году произошла авария на Фукусиме. После 2011 года мировое сообщество было очень озабочено, очень резко возросли требования безопасности, но на протяжении всего этого времени наши российские коллеги, поскольку мы используем российский проект… Уже мы слышали, что стоимость АЭС на очень высокий процент определяется именно системами безопасности. Поэтому первый компонент – это проект. Второй момент – как сооружение ведется, насколько безопасно выполняются все требования. Третье – при эксплуатации АЭС требуется высокая квалификация персонала. Кирилл Казаков:

Я так понимаю, что Игналинская закрывшаяся АЭС какое-то количество персонала дала. Я понимаю, мы этой историей политически манипулируем, но почему бы и нет? Ольга Луговская:

Само сооружение проекта – это не все, что касается вопроса безопасности. Поскольку страна вступила в новую эру, сейчас мы являемся страной, эксплуатирующей АЭС, у нас была создана и создавалась на протяжении всего времени сооружения и задолго до того инфраструктура безопасности. Это и требования, которые устанавливают к различным системам, к персоналу. «Миссия МАГАТЭ установила, что в Республике Беларусь сформирована инфраструктура безопасности»

Кирилл Казаков:

Миссия МАГАТЭ приезжала. Как они оценили, какие отзывы? Я так понимаю, что отзывы этой миссии никто не слышал за границей. Ольга Луговская:

Я могу сказать, что миссия МАГАТЭ – это в каком-то смысле аудит. Это добровольное решение страны – приглашать такие миссии, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно. У нас в базу заложены все требования, которые были сформулированы международным сообществом. Те требования, которые они приезжали проверять. Фактически это те требования, которые выработало мировое сообщество энергетическое, регулирующие органы, чтобы требования безопасности были выполнены, они постоянно, постоянно повышались. Миссия МАГАТЭ установила, что в Республике Беларусь сформирована инфраструктура безопасности. Это нормативно-правовые документы, которые… Почему отключалась БелАЭС?

Кирилл Казаков:

Ну, хорошо. Вы говорите, что все у нас хорошо. Читаем оппозиционную прессу. Бах – остановилась она на какое-то время. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще раз остановилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Ольга Луговская:

У нас же шла пусконаладка первого энергоблока. Кирилл Казаков:

Нас же смотрят и неспециалисты, обычные люди. Специалисты обеспечили проведение экспертизы безопасности на всех этапах сооружения БелАЭС Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

По такому проекту построена станция в Финляндии. Так пусть они про Финляндию тоже походят и покричат.