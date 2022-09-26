«Национальная черта». Украинский политолог объяснил, почему не бывает творческих белорусов

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле. Алена Сырова, СТВ:

В чем, на ваш взгляд, главная наша проблема? В кадрах?

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):

Я думаю, что в природном. Потому что огосударствление, слишком большой этатизм. В этой ситуации художники сами не рождаются. Это закономерная ситуация. Если бы было более раскрепощено государство, то было бы больше творческих людей. Алена Сырова:

Проблема в белорусах? Всеволод Непогодин:

Психологических каких-то аспектах. Национальная черта. Хотя я тоже этнический белорус и бобруйчанин в шестом поколении, но я себя перековал. Вадим Боровик, политолог:

Украина очень раскрепостила свое общество, что привело к нескольким цветным революциям. Киргизия, самая неуспешная страна среди стран СНГ, раскрепостила – пять революций. По поводу речи Президента – прекрасно, это отличное ядерное оружие. А средства доставки ограничены, потому что они контролируют. Вы и Библию можете интерпретировать. Вспомните интервью CNN. Что они от него оставили?