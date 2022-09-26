В Совете Республики обсудили вопрос о донорстве

Новости Беларуси. Законопроекты о лицензировании и навигационных пломбах нашли одобрение и у сенаторов. На 10-й сессии Совета Республики в том числе звучала тема молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый законопроект призван создать правовые условия для реализации молодежных инициатив. Теперь члены БРСМ и не только смогут получить бюджетную поддержку со стороны государства. Кроме того, в целях усиления военно-патриотического воспитания была обозначена норма о создании тематических клубов.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Принятие этого законопроекта является продолжением обновления Конституции Республики Беларусь, где в 32-й статье четко зафиксировано, что государство создает условия для развития потенциала нашей молодежи.

Сенаторы обсудили и вопрос о донорстве. Государство сохраняет исключительное право на заготовку и реализацию крови и ее компонентов. Кроме того, предельный возраст доноров увеличен – с 60 до 65 лет. В числе главных задач – развитие безвозмездного донорства.