Лукашенко: «Не надо думать, что всё сейчас решается в интернете»

Алена Сырова, СТВ: Начать хотелось бы с события, которое в прошлую пятницу собрало в Хатыни журналистов, блогеров, лидеров мнений. Андрей, вы, как и я, присутствовали. Глава государства встречался с теми, кто сегодня формирует и проводит государственную повестку. И хотелось бы, чтобы понимали всю ответственность, которая лежит на плечах тех, кто проносит мнение главы государства, в принципе государственную позицию сквозь свои тексты, свои влоги, свои выступления. И 90 % сказанного за время этого разговора явно было не для СМИ, не для публикации. Но вместе с тем явные акценты в том числе и в работе СМИ были расставлены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя останавливаться. Надо идти, идти, идти вперед. Не надо думать, что все сейчас решается в интернете. Но не использовать интернет глупо. Хотим мы этого или нет, вся молодежь, или, может, половина ее сидит там. А половина и там, и телевизор еще смотрит. У нас, слава богу, процесс пошел. Но, может быть, недостаточно. Хотя я не согласен. Говорят, мало-мало. Но надо понимать, что интернет – это большие деньги. Эти не спят. Они что-то усовершенствуют – мы должны реагировать. Но ни в коем случае телевизионный экран не закрывать, потому что 75 % населения обязательно смотрят телевизор. Но мы же не можем этих людей игнорировать. Поэтому и то, и это. Ну и вводить эти новые элементы.

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