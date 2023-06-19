Боровик: «Лучше пессимистичный сценарий рассматривать и победить, чем рассчитывать, что всё получится»
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.
Вадим Боровик, политолог:
Касательно Польши, конечно, Вашингтон молодец. Когда противник что-то делает хорошо… Вот ты готовишь спортсмена, а он 10 лет не может стать олимпийским чемпионом, а этот за год – надо у них учиться. Они хорошо сумели эксплуатировать идею великой Польши, 300 миллиардов они туда вкачали на хорошие дороги, хорошую инфраструктуру, и теперь очень хорошо перебрасывать технику, войска и прочее, усилили там контингент, подготовили людей, которые могут работать с техникой натовской – в три раза увеличивается эффективность использования соответствующих боекомлектов. Но что хотят сделать? Прямое противостояние с РФ, а крах России… Вы понимаете, что реального ядерного зонтика нет, и нам будет гораздо сложнее. Они не могут это осуществлять. Сейчас затягивание этой операции нацелено на центробежные силы России. Для чего жгут Кораны? Для чего православные бегают за то, чтобы не строили где-то мечеть?
Кирилл Казаков, СТВ:
Но пока же не получается.
Вадим Боровик:
Сейчас я тебе объясню. Ты, когда СССР разваливался… В 1988 году ты бы думал, что он никогда не распадется. Ты не смотри, что говорят по телевизору, а сядь спокойно в купе и поговори с людьми. Многие недовольны тем, что происходит. Не надо придумывать сказки про белого бычка, которые мы слушали накануне. Это одна из причин того, как это все прошло. Слава богу, сейчас начали меньше говорить, больше делать. Задача состоит в следующем: чтобы не было человека либо группы лиц, которые могут принять решение о применении ядерного оружия. Их задача сегодня – раскачать ситуацию. В чем опасность всех военизированных структур? Завтра эти структуры, не дай бог, в час икс могут неправильно себя повести. Сейчас ситуация очень опасная, гораздо более опасная, чем мы себе представляем. Они очень грамотно работают с мозгами, населением. Я против пораженческих настроений. Мы победим, дай бог, все будет хорошо. Но лучше пессимистичный сценарий рассматривать и победить, чем рассчитывать, что все получится. В чем наша задача? Единство должно быть. У нас лидер… Почему Путин и передал в его руки тактическое ядерное оружие?
Алена Сырова, СТВ:
Вы говорили, я так понимаю, о России. О силах, которые в России могут принять неправильное решение.
Вадим Боровик:
Эти силы будут это делать в России, да. И у нас, почему бы и нет. Правильно, зачем прямое боестолкновение? Придут эти чудаки, половина будет переодетых, так скажем, украинцев, белорусских этих Калиновского. Там батальонов двух нет, а они называют полк. Но они будут это делать очень хитро, умно, пользоваться. Сейчас будет политическая кампания, но мы ее контролируем. Но будут пытаться на каких-то событиях. Пандемию они использовали. Мы правильно себя вели, весь мир за нами повторил сценарий поведения во время пандемии, но тогда, накануне…
Алена Сырова:
Но в пример приводили Швецию.
Вадим Боровик:
И даже не вспоминают Беларусь. Должны все в Европе сказать спасибо Беларуси, которая показала, что можно и нужно работать в период пандемии. В чем наша задача, граждане? Военные, слава богу, у нас дисциплинированные. Знаете почему? Потому что Лукашенко не дал о них ноги вытирать. Был период, когда у нас отдельные военнослужащие не чувствовали себя уважаемыми – перипетии 1992-1993 годов. Но Лукашенко первое, что сделал: спецслужбы и военные – это уважаемые люди в стране. И когда некоторые задают вопрос, почему у них больше пенсия… Иди и служи, а не коси от армии, и не будет вопросов. Мне один ученый задает вопрос: «А почему у нас, ученых, меньше?» Так послушай, человек все время по рапорту, все время подъем и рискует первый жизнью. Когда мы будем уважать военных, у нас будет порядок в стране.
Читайте также:
Касинский о 2020-м: мы были вынуждены на западных рубежах развернуть оперативно группировку
Это предел, за который заступить враг не должен. Почему ТЯО завезли в Беларусь именно сейчас?
«Если винтовка висит, то должна выстрелить». Используют ли ядерное оружие – прогноз аналитика БИСИ