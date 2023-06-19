Боровик: «Лучше пессимистичный сценарий рассматривать и победить, чем рассчитывать, что всё получится»

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.

Вадим Боровик, политолог:

Касательно Польши, конечно, Вашингтон молодец. Когда противник что-то делает хорошо… Вот ты готовишь спортсмена, а он 10 лет не может стать олимпийским чемпионом, а этот за год – надо у них учиться. Они хорошо сумели эксплуатировать идею великой Польши, 300 миллиардов они туда вкачали на хорошие дороги, хорошую инфраструктуру, и теперь очень хорошо перебрасывать технику, войска и прочее, усилили там контингент, подготовили людей, которые могут работать с техникой натовской – в три раза увеличивается эффективность использования соответствующих боекомлектов. Но что хотят сделать? Прямое противостояние с РФ, а крах России… Вы понимаете, что реального ядерного зонтика нет, и нам будет гораздо сложнее. Они не могут это осуществлять. Сейчас затягивание этой операции нацелено на центробежные силы России. Для чего жгут Кораны? Для чего православные бегают за то, чтобы не строили где-то мечеть?

Кирилл Казаков, СТВ:

Но пока же не получается. Вадим Боровик:

Сейчас я тебе объясню. Ты, когда СССР разваливался… В 1988 году ты бы думал, что он никогда не распадется. Ты не смотри, что говорят по телевизору, а сядь спокойно в купе и поговори с людьми. Многие недовольны тем, что происходит. Не надо придумывать сказки про белого бычка, которые мы слушали накануне. Это одна из причин того, как это все прошло. Слава богу, сейчас начали меньше говорить, больше делать. Задача состоит в следующем: чтобы не было человека либо группы лиц, которые могут принять решение о применении ядерного оружия. Их задача сегодня – раскачать ситуацию. В чем опасность всех военизированных структур? Завтра эти структуры, не дай бог, в час икс могут неправильно себя повести. Сейчас ситуация очень опасная, гораздо более опасная, чем мы себе представляем. Они очень грамотно работают с мозгами, населением. Я против пораженческих настроений. Мы победим, дай бог, все будет хорошо. Но лучше пессимистичный сценарий рассматривать и победить, чем рассчитывать, что все получится. В чем наша задача? Единство должно быть. У нас лидер… Почему Путин и передал в его руки тактическое ядерное оружие? Алена Сырова, СТВ:

Вы говорили, я так понимаю, о России. О силах, которые в России могут принять неправильное решение.