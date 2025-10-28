III Минская международная конференция по евразийской безопасности стартует в столице

Сегодня, 28 октября, в столице стартует III Минская международная конференция по евразийской безопасности. В диалоговых площадках и дискуссиях примут участие представители более чем 40 государств и семи международных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, парламентарии, а также авторитетные ученые и аналитики из Европы, Азии, Ближнего Востока. Центральная тема – «Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности». Эксперты проанализируют важнейшие тенденции международных отношений, а также выработают подходы к формированию новой архитектуры безопасности, базирующейся на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.

Душан Пророкович, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики (Сербия): Очень много угроз для региональной безопасности, для национальной безопасности, для международной безопасности. Так надо подумать, что делать дальше, как регулировать отношения не только между государствами, но и между международными организациями.

Санжар Валиев, директор Центра внешнеполитических исследований и международных инициатив при МИД Узбекистана:

Обсуждается не только вызовы и угрозы, которые стоят перед ними, но и те возможности, которые мы должны совместно искать и использовать для того, чтобы обеспечивать стабильность, устойчивость наших стран и их динамичное развитие на будущую перспективу.

Программа конференции включает пленарное заседание высокого уровня, серию тематических панелей и специальных экспертных мероприятий, которые охватят проблемы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и углубления регионального взаимодействия. Особый акцент – на поиске путей к нормализации отношений между Востоком и Западом, развитию мер доверия и недопущению дальнейшей конфронтации.